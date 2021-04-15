Правозащитники считают, что "право на забвение" позволит чиновникам скрыть неприглядные факты своей биографии, передает Informburo.kz.





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В Казахстане разработали законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам стимулирования инноваций, развития цифровизации и информационной безопасности", который предполагает введение "права на забвение". Обсудить предложенный вариант законопроекта можно на сайте "Открытые НПА" до 27 апреля.

Законопроект состоит из 438 страниц, поправки намерены внести во многие нормативно-правовые акты страны. Правозащитники отметили одно главное изменение: вводится "право на забвение", которое, по их мнению, негативно отразится на борьбе с коррупцией и приведёт к цензуре.

"Право на забвение" – право человека, позволяющее ему потребовать при определённых условиях удаление своих персональных данных из общего доступа через поисковые системы, то есть ссылок на те данные, которые, по его мнению, могут нанести ему вред. Это касается устаревших, неуместных, неполных, неточных или избыточных данных или информации, законные основания для хранения которой исчезли с течением времени.

"В случае обращения физического лица или его законного представителя собственник или владелец интернет-ресурса обязан удалить из данных поиска по представленному идентификатору интернет-ресурса устаревшую или неактуальную информацию личного характера", – говорится в предлагаемом варианте законопроекта.

Разработчики – Министерство цифрового развития и аэрокосмической промышленности РК пояснили, что это требование к поисковым системам по обеспечению так называемого права на забвение в отношении устаревшей, неактуальной информации в отношении граждан.

"В целом принятие законопроекта предполагает повышение инновационной активности и эффективности функционирования экосистемы поддержки инновационной и научно-технической деятельностей, развитие цифровизации, дебюрократизацию функций государственных органов, а также усиление информационной безопасности. Таким образом, принятие проекта не повлечёт негативных социально-экономических и (или) правовых последствий", – считает премьер-министр РК Аскар Мамин.

Международный фонд защиты свободы слова "Адил соз" выпустил заявление, в котором подверг критике предлагаемый законопроект о "праве на забвение".

"Информация о совершённых в прошлом преступлениях и даже мелких мошенничествах может представляться "неактуальной" или "устаревшей" только чиновникам и другим лицам, желающим скрыть неприглядные факты своей биографии", – отмечается в заявлении президента международного фонда защиты свободы слова "Адил соз" Тамары Калеевой в Facebook.

В заявлении сказано, что ссылки лоббирующих эти предложения чиновников на европейский опыт совершенно безосновательны, так как на сегодня отсутствует законодательно установленный регламент "права на забвение" в качестве международно-правовой нормы.

"Право на забвение" противоречит конституционному праву искать и получать информацию и создаёт очевидный дисбаланс между частными и общественными интересами. Введение этой нормы приведёт к фактической цензуре, блокирует журналистские расследования и в целом серьёзно затормозит борьбу с коррупцией. Считаем введение "права на забвение" в Казахстане преждевременным и опасным и требуем исключить эту норму из законопроекта", – заключили в фонде защиты свободы слова.

Министерство цифрового развития и аэрокосмической промышленности РК под руководством Багдата Мусина не в первый раз пытается облегчить жизнь казахстанским чиновникам и депутатам. Ещё один законопроект, выложенный на портале "Открытые НПА" для обсуждения до 23 апреля, предоставляет право чиновникам и депутатам запретить использовать свои персональные данные и ограничивает использование информации о госслужащих, за исключением их ФИО, должности, биографии, номеров служебных телефонов и адресов служебной электронной почты.