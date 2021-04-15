Об этом, сегодня, 15 апреля, на брифинге в РСК сообщил заместитель руководителя ДСЭК Юрий СЕВОСТЬЯНОВ. С 1 февраля 2021 года в регионе прививки от коронавирусной инфекции получили более 15 760 человек.

- Если с начала периода вакцинации приходило 20-50 человек в день, потом дошло до сотен, то в настоящее время уже более 2 000 человек в день,- отметил Севостьянов. - В соответствии с постановлением главного санврача РК Киясова были определены категории лиц, которые подлежат вакцинации. Постановлением главного санврача Костанайской области Даулетбаева этот перечень был расширен. Мы внесли значительные дополнения: судебные органы, лица старше 65 лет, работники производственных предприятий, фабрик, акционерных обществ и бизнес-структур, сотрудники консалтинговых компаний, офисных организаций, банковских и финансовых структур. Внесли в список тех лиц, которые работает на автовокзалах и железнодорожных вокзалах, персонал аэропортов. Также это люди, которые находятся в тюремном заключении.

Прививочные кабинеты есть в каждой поликлинике, кроме того, работают выездные бригады.

- Почему тех, кто привился в феврале, до сих пор не внесли в базу egov? Как доказать, что они привиты? - спросили на брифинге.

- Все привитые сразу же вносятся в базу вакцинации и никаких проблем не возникает, - заверил Севостьянов. - Я не знаю, почему возникают такие вопросы. Все вносятся в базу через управление здравоохранения, когда проводят вакцинацию.

- Есть ли жалобы от тех, кто получил вакцину?

- Жалоб нет. Единственное - когда люди прививаются, мы их сразу предупреждаем, что могут быть ожидаемые последствия. Может кратковременно - в течение 2-3 дней - появиться температура, озноб, слабость, головные боли, может быть припухлость в месте введения вакцины, болезненность, отечность небольшая. А вообще неблагоприятных проявлений после вакцины у нас не зарегистрировано.

- На какой срок рассчитано действие вакцины от КВИ?

- По данным производителя вакцины «Спутник V», расфасовка которой проводится в Караганде, эта вакцина действует в течение двух лет.

- Какое количество доз вакцины еще планируется завезти в нашу область в ближайшее время и какие это будут производители?

- Планируем завезти 33 000 доз вакцины, из них около 23 000 доз «Спутник V» и 10 000 доз других производителей. Каких конкретно - пока мы не можем сказать, потому что производители могут быть разные. Какие поступят, мы вас проинформируем.

- Куда за получением вакцины нужно обращаться гражданам старше 65 лет?

- Каждый гражданин, который приписан к определенному медучреждению, поликлинике, может обратиться туда и получить прививку.

- Будут ли созданы еще передвижные пункты вакцинации, помимо пункта ТРЦ «Kostanay Plaza»?

- При необходимости этот пункт будет расширяться, но пока он справляется. Тех пункты, которые у нас официально открыты, достаточно. При необходимости и росте заболеваний и увеличения заявок от желающих привиться будем увеличивать их количество.

- Безопасна ли вакцинация в ТРЦ? Готовы ли медики оказать помощь, например, при анафилактическом шоке?

- Там будут работать те же специалисты, что работают в прививочных кабинетах. Согласно требованиям, которые предъявляются к прививочным пунктам, в том числе и выездным, в случае анафилактического шока будут иметься необходимые препараты. То есть, они смогут оказать такую же квалифицированную медицинскую помощь.

- Вакцинация будет ежегодной, например, как от гриппа? Будет ли какой то график?

- Пока что, этот вопрос рассматривается. Скорее всего да, вакцинация будет проходить по этому сценарию.

В конце брифинга заместитель руководителя ДСЭК призвал всех жителей области позаботиться о своем здоровье и привиться.

- В Сети очень много негативного материала прослеживается о качестве вакцины или про вакцинацию, - сказал Юрий Севостьянов. - Нужно поменьше обращать на них внимания. Какие-то страхи мифические, надуманные о том, что вакцина вносит какие-то генетические изменения или еще что-то - это выдумка. А страх потерять жизнь или заболеть - он гораздо больше.

Фото РСК