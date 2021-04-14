"Тобол" одержал победу и догнал "Астану" с "Кайратом" по набранным очкам
14 апреля 2021, 18:58 | Спорт
"Тобол" одержал домашнюю победу в матче пятого тура OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Фото ФК "Тобол"
Подопечные Григория Бабаяна принимали в Костанае "Кайсар" и обыграли соперника с минимальным счетом 1:0.
Автором единственного гола во встрече стал Тони Силва, забивший гол уже на второй минуте. При этом кызылординский клуб с 73-й минуты играл вдесятером после удаления Кларенса Битанга.
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Одержав победу, "Тобол" поднялся на третье место в турнирной таблице КПЛ. У команды теперь 11 очков после пяти матчей. Такая же статистика у "Астаны" и "Кайрата", но они идут выше по другим показателям.
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