По прогнозам синоптиков, 15 апреля на территории Костанайской области осадков не ожидается. В пятницу, 16 апреля, ночью местами пройдёт дождь со снегом, в дневное время возможен дождь. Кроме того, в эти дни местами возможен туман.

Фото Ксении РЕБИК



В субботу, 17 апреля, на большей части территории области установится погода без осадков.

В Костанае осадки ожидаются в ночь на субботу.

- По области 15-17 апреля по ночам будет от минус 2 градусов до плюс 3 градусов, на юге 6 градусов выше нуля, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Эльмира КОНЫСБАЙ. - Днём термометры покажут: 15-16 апреля +15...-+20, на юге +23°С. В субботу, 17 апреля, днем немного прохладнее: +10...+15°С, местами 18°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В четверг: ночью 0...+2°С, днём +18...+20°С. В пятницу: ночью -2...+3°С, днём +18...+20°С. В субботу: ночью +1...+3°С, днём +13...+15°С.

В четверг ожидается юго-западный ветер скоростью 9-14 м/с. В пятницу ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, это направление он сохранит и в субботу. Скорость ветра 16-17 апреля составит 9-14 м/с, местами возможны усиления до 15-20 м/с.