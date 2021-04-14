ГКП «КТЭК» заканчивает реализацию проекта по расширению бойлерной группы на 56 Гкал в котельной № 2 (район КСК). Средства выделил Европейский банк реконструкции и развития.

- Договор между ЕБРР и нашей теплокомпанией на реализацию 21-го проекта по модернизации теплоснабжения Костаная был заключен в 2016 году на общую сумму 6 млрд тенге, - пояснил главный инженер, заместитель директора ГКП «КТЭК» Вячеслав ПЛОТНИКОВ. - Из них два проекта на 791 млн тенге еще не реализованы. 19-й проект - по расширению бойлерной группы - готов на 56,6%. Акт ввода мы получили в марте, полностью проект завершится в августе, осталось освоить 486 млн тенге.

Бойлерная группа предназначена для конденсации пара от уже установленной в котельной № 2 турбины. Полученную в результате тепловую энергию начнут поставлять жителям п. Киевский и района КСК.

- Такой способ не только поможет нам вырабатывать электроэнергию, но и подавать излишки тепла, что позволит экономить на газе, - объяснил главный инженер КТЭК. - Выработанная у нас электроэнергия обходится в 4 раза дешевле расчетной себестоимости покупной электроэнергии. Все это поможет сдерживать тариф для населения.

Экономия газа уже началась. А в августе, когда запустят турбину, котельная № 2 перейдет в разряд ТЭЦ.

- Если вспомнить стихийное бедствие 7 апреля прошлого года, то благодаря ТЭЦ, где давно вырабатывается электроснабжение, мы смогли сохранить тепло в 50% домов города, - отметил Плотников. - В случае повторения данного стихийного бедствия, котельная № 2 так же, как и ТЭЦ, сможет обеспечить жителей теплом при отключении электроэнергии. Проект необходимый. Экономия и новое оборудование позволяют не только повысить надежность наших объектов, но и отдавать деньги ЕБРР.

По словам заместителя директора, благодаря кредитам ЕБРР теплокомпания снизила тариф на 8%. Сейчас КТЭК держит тариф на уровне 2014 года, а в случае повышения он, максимум, вернется к значениям 2019 года.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ