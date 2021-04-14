Приговор в отношении 30-летнего жителя п. Качар Евгения БУЛАТОВА, которого обвиняли в убийстве рудненского пенсионера Алексея Михайлова, вынесли в СМУС Костанайской области сегодня, 14 апреля.

Булатов признан виновным в том, что 2 декабря во время совместного распития спиртных напитков зарезал Михайлова, после чего отрезал голову убитого. Труп отца обнаружила его дочь Татьяна Жук.

- По итогам проведенного судебного разбирательства ваша вина полностью доказана, - сообщил судья Жолдыбай МЕТАЕВ. - Ваше правонарушение было квалифицировано по ст. 99 ч. 2 п. 5 (убийство с особой жесткостью). Эксперты пояснили, что психическими расстройствами вы не страдаете, в момент совершения преступления не были в состоянии аффекта, поэтому признаны вменяемым. У вас наблюдается психофизическая зависимость от алкоголя, с чем и связана ваша жестокость в совершении преступления.

Судья пояснил, что санкция данной статьи предусматривает от 15 до 20 лет тюрьмы, либо пожизненное лишение свободы. Однако суд учел смягчающие обстоятельства по делу: явку с повинной и чистосердечное признание. В связи с чем назначил ему 16 лет лишения свободы в колонии максимальной безопасности (строгий режим). Суд также назначил Булатову выплатить 329 000 тенге в пользу пострадавшей - расходы за погребение отца и еще 2 млн тенге в качестве компенсации морального вреда. В колонии Булатова будут принудительно лечить от алкоголизма.

Приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован в течение 15 дней со дня оглашения.

Кадры из видеотрансляции