Паводок снес мост и топит трассы в Костанайской области, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Кадры из видео

В социальных сетях жители Костанайской области публикуют видеоролики с последствиями паводка. К примеру, в районе Беимбета Майлина талые воды затопили мост. Бурный поток снес сооружение, построенное, по словам местных властей, кустарным способом. Переправа ведет к селу Журавлевка,

"Большая вода пришла с полей, мост был старый и не выдержал напора воды. Как только подсохнет, будем его восстанавливать. Жители не остались в изоляции, в объезд есть еще один мост. Сейчас в планах подготовить проект по строительству более надежной переправы", - сообщил заместитель акима района Беимбета Майлина Мирас Ахметов.

Залило водой дороги и трассы в Костанайской области. На одном из видео, рассылаемом в мессенджерах, водитель фуры осторожно преодолевает затопленную дорогу, ведущую из Костаная в Сарыколь.

"Вот такое вот наводнение, трасса плывет, ужас! Страшно, как бы не провалиться тут где-нибудь", - комментирует за кадром водитель.

Как сообщили в Управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области, сейчас в регионе ограничено движение на трех участках. Перелив талых вод случился на автодороге Карасу - Большая Чураковка, а также на трассе республиканского значения Екатеринбург - Алматы от поселка Сарыколь до границы с СКО. Подтоплена и дорога в Житикаринском районе. Там произошел перелив на реке Желкуар (Судохол) шириной 70 метров, глубиной 20 сантиметров. В этой связи вводится ограничение движения для всех видов автотранспорта на дороге "Подъезд к селу Мариновка".