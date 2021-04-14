Приложение Ashyq будут использовать предприниматели во всех регионах Казахстана, передает Informburo.kz.

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26 апреля пилотный проект Ashyq завершит свою работу, после чего его масштабируют на все регионы. Об этом сообщает нацпалата предпринимателей "Атамекен" со ссылкой на постановление главного государственного санитарного врача Ерлана Киясова.

В ближайшее время проект охватит ещё девять видов деятельности.

С 14 апреля в пилотном проекте смогут участвовать кинотеатры и объекты общественного питания (за исключением банкетных залов, объектов по типу столовых, фаст-фудов и стрит-фудов), театры, филармонии и добровольные участники.

С 21 апреля – межобластные и городские нерегулярные (туристические) перевозки, бильярдные клубы и концертные залы.

С 5 мая участниками Ashyq станут караоке и банкетные залы.

Для предпринимателей-участников программы Ashyq изменены правила получения QR-кода для работы с приложением. Владельцы бизнеса должны подать заявку на сайте infokazakhstan.kz. После проверки на соответствие требованиям проекта (ОКЭД), в личном кабинете появится код, который даст возможность обучиться и работать в тестовом режиме одну неделю.

Владельцам заведений общественного питания и кинотеатров предварительно необходимо направить заявку в профильную ассоциацию, а затем уже получить QR-код на сайте infokazakhstan.kz.

Ashyq – это приложение для регистрации посетителей в общественных заведениях. Пока помимо городов Нур-Султан, Алматы и Караганда, к проекту присоединились Кокшетау, Актобе, Тараз, Талдыкорган.

В Нур-Султане проект объединил 119 субъектов предпринимательства, в Алматы – 302, в Караганде – 51, в числе которых фитнес-клубы, спа-центры, сауны, бассейны, компьютерные и боулинг клубы.

Перед входом в общественное заведение пользователь сканирует специальный QR-код и предъявляет его администратору на входе. Код определяет статус посетителя. Статус посетителям присваивается на основании сверки с информационными системами Единый интеграционный портал ПЦР-исследований и Центр Контроля covid-19 Министерства здравоохранения РК.

"Красный" статус присваивается, если человек сдал ПЦР-тест на коронавирус и получил положительный результат. Обладателям этого статуса предписано соблюдать строгий режим домашней изоляции.

"Жёлтый" присваивают контактным лицам. Им разрешено выходить за продуктами или в аптеку возле дома, но запрещено посещать другие общественные места.

"Синий" будет означать свободное перемещение везде, кроме тех мест, где обязателен ПЦР-тест (например, в аэропорту).

"Зелёный" – знак полной свободы передвижения.