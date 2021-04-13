Постановление вступает в силу 14 апреля и касается только международных рейсов, передает Informburo.kz.

Новое постановление подписал главный государственный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов.

Согласно документу, с 14 апреля пассажиров международных рейсов, не представивших справку с отрицательным результатом ПЦР-теста, не будут допускать к посадке на борт воздушного судна. Ранее без справки в самолёт не допускались только иностранцы. При этом новое постановление исключает пункт о том, что казахстанцев, прибывших без справки, будут помещать в карантинный стационар и делать ПЦР-тест.

"Решения об ужесточении карантинных мер принимают главные государственные санитарные врачи областей, городов Алматы, Нур-Султан, Шымкент, руководители структурных подразделений Министерства обороны РК, органов национальной безопасности и внутренних дел, осуществляющих деятельность в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в зависимости от складывающейся эпидемиологической ситуации. Решение о послаблении карантинных мер принимает главный государственный санитарный врач РК, в зависимости от складывающейся эпидемиологической ситуации", – говорится в новом постановлении.

В документе также есть пункт о передвижных прививочных пунктах и выездных прививочных бригадах. Прививочная бригада формируется в каждом прививочном пункте с учётом ежедневной нагрузки на одну бригаду – не более 300 прививок.

Медицинские организации, выездные и передвижные прививочные бригады ежедневно должны вносить информацию о сделанных прививках, отказах, медицинских отводах и использовании вакцины.

Во время совещания по эпидситуации в Казахстане 1 апреля Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что его поручения, в том числе строго требовать отрицательный результат ПЦР для въезда в страну, не были исполнены.