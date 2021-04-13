До 30 случаев за сутки снизилась заболеваемости КВИ в Костанайской области
13 апреля 2021, 10:54 | Коронавирус
За прошедшие сутки, 12 апреля, в регионе зарегистрировано 30 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,21%.
Иллюстративное фото pixabay.com
Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай - 17, Рудный - 5, Аулиекольский район - 3, Мендыкаринский район - 2, Аркалык, Житикаринский и Камыстинский районы - по 1.
- 24 пациента обследованы по самообращению, 6 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, - сообщили в областном информационном штабе. - Из числа инфицированных, 25 с симптомами заболевания, 5 бессимптомных.
Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 12 апреля 2021 г. зарегистрировано 14 222 случая COVID-19. Количество выздоровевших больных - 12 448.
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