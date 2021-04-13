За прошедшие сутки, 12 апреля, в регионе зарегистрировано 30 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,21%.

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Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай - 17, Рудный - 5, Аулиекольский район - 3, Мендыкаринский район - 2, Аркалык, Житикаринский и Камыстинский районы - по 1.

- 24 пациента обследованы по самообращению, 6 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, - сообщили в областном информационном штабе. - Из числа инфицированных, 25 с симптомами заболевания, 5 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 12 апреля 2021 г. зарегистрировано 14 222 случая COVID-19. Количество выздоровевших больных - 12 448.