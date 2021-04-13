По словам очевидцев, причиной пожара могло стать установленное в автомобиле газовое оборудование. ЧП случилось во дворе дома № 22 по ул. Мауленова, сегодня, 13 апреля, примерно в 7.40.

Житель дома Игорь НИДЕРЕР, приславший "НГ" фото и видео происшествия, услышал хлопок, а затем увидел, что загорелась машина, стоявшая возле первого подъезда.

- Буквально через 5 минут подъехали две пожарные машины, но задействована была одна. Также появились полицейская машина и карета скорой помощи, но никакой активности медиков замечено не было, - рассказал Нидерер. - Пожар был потушен примерно за полторы минуты. Говорят, что возгорание началось под капотом.

"НГ" попросила пресс-службу ДЧС Костанайской области прокомментировать произошедшее.