Автомобиль загорелся во дворе жилого дома в Костанае
13 апреля 2021, 09:21 | Происшествия
По словам очевидцев, причиной пожара могло стать установленное в автомобиле газовое оборудование. ЧП случилось во дворе дома № 22 по ул. Мауленова, сегодня, 13 апреля, примерно в 7.40.
Житель дома Игорь НИДЕРЕР, приславший "НГ" фото и видео происшествия, услышал хлопок, а затем увидел, что загорелась машина, стоявшая возле первого подъезда.
- Буквально через 5 минут подъехали две пожарные машины, но задействована была одна. Также появились полицейская машина и карета скорой помощи, но никакой активности медиков замечено не было, - рассказал Нидерер. - Пожар был потушен примерно за полторы минуты. Говорят, что возгорание началось под капотом.
"НГ" попросила пресс-службу ДЧС Костанайской области прокомментировать произошедшее.
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