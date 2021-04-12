27-летний житель Костаная подозревается в обмане 44-х жителей разных городов. Он обманным путем находил данные удостоверений личности и брал кредиты на этих людей в микрокредитной организации "Деньги говорят".

- Пока не могу сказать, где эта МКО находится, - сообщил на брифинге начальник отдела по борьбе с киберпреступлениями УКП департамента полиции Костанайской области Сабит ИБРАЕМОВ. - Но для того, чтобы взять в ней кредит, личного присутствия не требовалось, чем и воспользовался подозреваемый. Сначала он под разными предлогами брал удостоверения личности у родственников, друзей, знакомых. Потом стал давать объявления о приеме на работу. Когда жители звонили в поисках работы, он просил скинуть удостоверения личности, откуда и брал данные для оформления кредитов. Так он, например, обманул жители Караганды, дав объявление о найме на работу водителя.

Подозреваемый действовал таким способом с февраля по июнь 2020 года и лишь недавно его удалось задержать. Общий ущерб составляет около 1,5 млн тенге.

- Все потерпевшие написали заявления в полицию о мошеннических действиях, поэтому они освобождаются от уплаты кредита, - сообщил Ибраемов. - То же самое касается любых видов мошенничества. Даже если подозреваемый не установлен, обманутый человек пишет заявление в полицию и выплаты по кредиту прекращаются.

Подозреваемый водворен в ИВС. Ему предъявлено обвинение по ст. 190 ч.3 (мошенничество).

Начальник отдела уточнил, что количество случаев интернет-мошенничества существенно выросло. В 2019 году было зарегистрировано 652 случая, в 2020 - 792, с начала 2021 года уже известно о 454 случаях.

- Просим жителей быть осторожными при совершении любой сделки в Интернете, будь то аренда, продажа квартира, оформление денежных займов, устройство на работу, - призвал Сабит Ибраемов. - Никому не передавайте свои банковские данные, трехзначный СVV-код на обороте карты, данные удостоверения личности. Не закидывайте задаток за приобретаемый товар, тщательно проверяйте репутацию интернет-магазинов. При продаже товаров лучше получать оплату при личной встрече, либо убедитесь в благонадежности покупателя через видеозвонок. Если в объявление указано, что общение только посредством WhatsApp, будьте осторожны! Возможно, это мошенники.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ