Сотрудники Центра кинологической службы ДП Костанайской области приняли участие в первых республиканских соревнованиях по поиску наркотиков. Младший сержант Диас ИГЛИКОВ привез из Алматы кубок и медаль за 3 место в общем зачете, а по одному из направлений он занял 2 место.

- Соревнования проходили по трем направлениям: поиск аналогов наркотиков в помещении, в багаже и в автотранспорте, - рассказал Диас на брифинге в ДП. - В помещении моя бельгийская овчарка Тэсла нашла наркотики за 8 секунд. Мы только зашли, я сказал: "Тэсла, ищи!", отпустил поводок и она нашла. За это мы и получили 2 место. От первого претендента отстали на доли секунды. На поиск наркотиков в одном из пяти чемоданов ушло 11 секунд, больше всего замешкались при обыске на транспорте, поэтому в общем зачете стали третьими. Общее время поиска составило 1 минуту 27 секунд.

Это довольно хороший результат с учетом того, что в соревнованиях приняли участие 24 кинологи со всего Казахстана.

С бельгийской овчаркой Тэслой Диас познакомился 1,5 года назад, когда она была полугодовалым щенком.

- Но кличку придумал не я, - ответил Диас на вопрос корреспондента "НГ". - Кто-то в кинологическом центре ее так назвал.

Всего в Центре кинологической службы Костанайской области 26 собак.

- Все они служебные, все натасканы на разные виды службы, - уточнил старший лейтенант Кайрат БИСЕНОВ. - Кто-то на поиск взрывчатых веществ, кто-то на поиск наркотиков. Кстати, сейчас наши собаки ищут и синтетические наркотики, что и продемонстрировали на республиканских соревнованиях.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ