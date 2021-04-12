По прогнозам синоптиков, во вторник и среду, 13-14 апреля, на территории Костанайской области ожидается малооблачная погода без осадков, местами возможен туман.

Фото Ксении РЕБИК



- Ночью 13 апреля на большей части территории области ожидается температура от 0 до 5 градусов тепла, но местами термометры будут показывать минус 3 градуса, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Камила НИЗАНБАЕВА. - День будет тёплым: +12...+17°С, на юге воздух прогреется до +20°С. В среду ночью ожидаем 0...+5°С, в дневное время столбики термометров поднимутся до отметок +15...+20°С, на юге +23°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. Во вторник: ночью 0...+2°С, днём +12...+14°С. В среду: ночью +1...+3°С, днём +15...+17°С.

Ветер в ближайшие два дня ожидается северо-восточный. Во вторник, 13 апреля, скорость ветра составит 5-10 м/с, с периодическими усилениями до 15 м/с. В среду, 14 апреля, скорость будет в пределах 9-14 м/с.