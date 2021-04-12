У населения будут выкупать незарегистрированное в ОВД огнестрельное оружие (нарезное, гладкоствольное и травматическое), боеприпасы и взрывчатые вещества. Прием оружия будет производиться в каждом территориальном подразделении органов внутренних дел, сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

- Лица, добровольно сдавшие незарегистрированное огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, освобождаются от привлечения к уголовной и административной ответственности, - отметили в пресс-службе.

За добровольную сдачу предметов вооружения государство предусматривает выплату в размере от 10 до 100 МРП за каждую единицу оружия. При сдаче оружия необходимо иметь при себе удостоверение личности и выписку из банковского счета, для перечисления вознаграждения.

В областном центре для сдачи оружия необходимо обратиться в управление полиции Костаная, телефоны для справок: 52-68-37, 52-62-96.

Фото предоставлено пресс-службой ДП КО

