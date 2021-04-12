Установку мемориала частично профинансируют за счёт добровольных пожертвований, передает Informburo.kz.

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Умершему мужу британской королевы Елизаветы II принцу Филиппу установят памятник в центре Лондона, сообщает газета Telegraph.

Мемориал планируют установить на улице Мэлл, недалеко от Букингемского дворца. Британские парламентарии уже поддержали это предложение. Премьер-министр Борис Джонсон, скорее всего, также выступит за установку памятника, сообщает издание.

"Герцог Эдинбургский посвятил свою жизнь службе стране и королеве. Памятник стал бы символом признательности за годы службы", – считают в Лейбористской партии.

Отмечается, что установка памятника частично будет профинансирована за счёт добровольных пожертвований.

Сразу после известий о кончине принца Филиппа в сети появилась петиция, адресованная премьер-министру Борису Джонсону, с просьбой установить герцогу Эдинбургскому памятник. Её уже подписали более 6000 человек.

BBC News сообщает, что принц Гарри прибудет в Великобританию на этой неделе, чтобы присутствовать на похоронах своего деда в часовне Святого Георгия на территории Виндзорского замка. Церемония состоится в субботу.

Это будет первый визит принца Гарри в Великобританию с тех пор, как он и его жена Меган Маркл отступили от королевских обязанностей в марте прошлого года. Сообщается, что принц приедет на родину один, так как его супруге, которая ждёт второго ребёнка, врач посоветовал не путешествовать.

Супруг британской королевы Елизаветы II, герцог Эдинбургский Филипп скончался 9 апреля в возрасте 99 лет.