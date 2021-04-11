Всеобщий музыкальный диктант проводится при поддержке Российской музыкальной академии им. Гнесиных. Это бесплатная международная просветительская акция для всех желающих - тех, кто хочет развить свои музыкальные данные, слух или проверить, в каком состоянии они после многолетнего перерыва. В ней могут принять участие и люди без музыкального образования. В этом году акция прошла в 4 странах мира, 160 городах и на 230 площадках.

Акция проводится уже четвертый год, но Казахстан принимает участие впервые. И стартовой площадкой в нашей стране стал Костанай, а именно - детская музыкальная школа № 1. Здесь сегодня, 11 апреля, собрались 24 ученика и два педагога, в числе последних - автор этой статьи.

Музыкальный диктант - нотная запись мелодии по слуху. Человек прослушивает ее и записывает на нотном стане на память, определив музыкальный размер, высоту каждого звука и ритм.

Полное сосредоточение на задании. Ангелина Гуцан 5 класс

– О проекте я узнала благодаря личным связям бывших учащихся нашей школы, - рассказала "НГ" преподаватель по сольфеджио и классу композиции ДМШ № 1, региональный координатор проекта Ботагоз БИГАБЫЛОВА. - Захотелось тоже поучаствовать и привлечь к этой акции своих учеников,протестировать себя и их. Заручившись поддержкой директора нашей школы Гульнары Бряновны Кучиковой, мы стали готовиться к этой акции. Я не могла не поделиться этой информацией со своими коллегами специализированных республиканских школ им. Г. Жубановой и К. Байсеитовой в Алматы, но, к сожалению, из-за карантина у них не получилось быть вместе с нами сегодня. Из-за ограничений мы пока не можем масштабно, с участием большого количества участников и волонтеров провести эту акцию, но в будущем будем привлекать всех желающих. Мне, как музыковеду, теоретику, отрадно, что появилось такое мероприятие. Есть возможность расширить свои профессиональные связи. Наши ученики могут не только пробовать свои силы в качестве исполнителя на инструменте, но и получить новый опыт по сольфеджио. Учитывая, что уроки по сольфеджио длительное время проходили онлайн, мы вдвойне волнуемся, как ребята справятся. Но надеемся на приличный результат.

Нужно записать мелодию без единой ошибки. Артём Лебедев, 5 класс

Автор и руководитель акции - Александр Алейников, композитор, методист и преподаватель академии им. Гнесиных. Благодаря его идеям и поддержке единомышленников проект стал очень популярным.

Музыкальные тексты пишут специально для проекта композиторы, их вы не найдете в сборниках по сольфеджио. Диктанты отличаются по уровню сложности, в этом году их 11. Первый уровень - для людей без музыкального образования, им предлагают написать только ритм мелодии. Специально для них в качестве подготовки главный штаб проекта разработал видеокурс по написанию ритмического диктанта. 10-й и 11 уровни - двухголосные и трехголосные, когда в мелодии звучат параллельно два и три голоса. Пишут их в основном студенты музыкальных училищ и вузов.

Некоторые диктанты очень сложные, для любителей экстрима, отмечают организаторы. В образовательном процессе такие обычно не пишут.

Работы проверяют преподаватели по сольфеджио по разработанным критериям, от оценки при желании можно отказаться, результаты присылают по электронной почте. Когда отправляешь работу, можно сохранить инкогнито.

Ученики музыкальной школы перед диктантом вели себя по-разному: кто-то был очень спокоен, глядя мечтательно в окно, кто-то рассматривал картинки в смартфоне, девчонки болтали друг с другом, мальчики помалкивали.

Я вспоминала, когда мне приходилось писать музыкальный диктант, оказалось, что это было в последний раз в 1997 году, в вузе. При выборе уровня диктанта особо не раздумывала: «Чего уж там! Давай тот, который будут писать выпускники школы». И не ошиблась. Диктант написала легко и быстро, хотя поначалу его тональность напрягла.

Моя коллега Евгения СМАГЛЮК после участия сказала:

- Написать музыкальный диктант я решила для того, чтобы проверить, насколько еще умею это делать. Потому что последний раз делала это давно, во время учебы в вузе. Может быть, мне повезло, но мелодия оказалась легкой. В следующий раз возьму диктант посложнее.

Некоторые ребята писали по два диктанта и с блеском справились с заданием. Довольные, с улыбками они высыпали гурьбой в коридор и поделились впечатлениями.

- Мне не составило труда писать два диктанта, написал их легко, думаю, что справился, уже жду следующую акцию! - сказал Танжар ТЕНИЗБАЕВ (6 класс, саксофон).

- У меня было двойственное чувство, - признался Артём ЛЕБЕДЕВ (5 класс, фортепиано). - С одной стороны - ощущение экзамена, но с другой - это как конкурс, в котором нет проигравшего и нет победителя. С нетерпением жду своей оценки.

Бибинур Кадыр (5 класс) получает сертификат участника проекта от преподавателя сольфеджио Ботагоз Бигабыловой



Преподаватель по сольфеджио Ольга ЛЫКСОВА оценила уровень сложности диктантов:

- Это было приемлемым для нас, для наших учеников. Ребята справились, как и положено, в течение часа. Были и такие, кто написал быстро. Кому-то пришлось подольше посидеть над тактами, выверяя ритм.Это проект дает возможность детям проверить, прежде всего, свою музыкальную грамотность и, учитывая, что проект ежегодный, постараться в другой раз быть сильнее.

Такие сертификаты получили все участники акции «Всеобщий музыкальный диктант»

По итогам диктанта 25 работ из 39-ти получили оценку отлично.

Ученицы 4 класса Дарья Коротченко, Жамиля Сейтканова, Дарья Куроедова и Диана Жунусова написали два диктанта на отлично

Ученики 6 класса Санжар Тенизбаев, Айым Молдагалиева, Евангелина Дейнега, Дильназ Кусемисова и Айханым Амангельды после диктанта

Директор ДМШ № 1 Гульнара Кучикова, региональный координатор проекта Ботагоз Бигабылова и участники акции

Автор - гражданский журналист "НГ"

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