С 2022 года в Казахстане планируется ввести туристский сбор с иностранных гостей. Как рассказал председатель Комитета индустрии туризма Рыспеков Дастан, плата будет взиматься со всех путешественников, приехавших на территорию Казахстана и остановившихся в местах размещения. Подробнее об этой и других мерах законопроекта в материале Tengritravel.kz.

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Также спикер объяснил, что, несмотря на то, что все правила на стадии разработки, предполагается, что ставка будет определяться процентом от стоимости номера.

"Туристский сбор будет взиматься со всех туристов, приехавших на территорию Казахстана и остановившихся в местах размещения, но не будет распространяться на туристов, отдыхающих, к примеру, у друзей, родственников или в гостевых домах. Например, при средней стоимости номера в отеле 10 000 тенге и при ставке 1 процент сбор будет составлять 100 тенге в день. По нашему мнению, эта сумма никак не повлияет на решение иностранцев посещать Казахстан", - сказал Рыспеков Дастан.

Как поясняют в Комитете индустрии туризма, по сути, государство будет работать напрямую с гостиницами. В свою очередь отели будут выплачивать полученную сумму туристских сборов ежеквартально, с предоставлением сведений о количестве посетителей и дней проживания в местные органы. Далее эти средства поступят в местный бюджет.

Известно, что компетенция по определению размера ставки уже установлена за маслихатами. Общие правила и пороговые ограничения обозначатся правительством. От этих положений уже будут отталкиваться маслихаты.

"При этом в зависимости от ситуации в мире, на рынке или времени года у местных исполнительных органов будет возможность определять нулевую или пониженную ставку. К примеру, если зимой или в пандемию спрос падает, у местных исполнительных органов будет возможность понизить размер туристского сбора. Иными словами, будет применен дифференцированный подход. Все это будет прописано в правилах, включая пороговый размер туристского сбора, который не будет превышать 5 процентов", - объяснил спикер.

Как говорит Рыспеков Дастан, такой опыт давно применяется в других странах. А за счет средств от туристских сборов повышается потенциал регионов, развивается инфраструктура.

"Говоря о странах СНГ: в России, к примеру, это курортный сбор введен в 2018 году в определенных регионах страны и распространяется даже на российских граждан. В Украине также сбор введен в 2018 году. В Узбекистане его применили еще в 2012 году, а в 2021 сбор распространили и на граждан страны. Повышается туристский потенциал и развивается соответствующая инфраструктура", - рассказывает председатель Комитета индустрии туризма.

Новый проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам туристской деятельности" уже принят Сенатом во втором чтении и предусматривает и другие меры господдержки.

Так, в Комитете индустрии туризма рассказали о преференциях и льготах бизнесменам, работающим в сфере туризма: освобождение от корпоративного подоходного налога, налога на добавленную стоимость, земельного налога и предоставление натурного гранта в виде земельных участков.

"Такие преимущества даются бизнесменам, работающим на приоритетных туристских территориях, которые определены госпрограммой. Здесь, чтобы привлечь инвесторов, законопроект снижает минимальный объем инвестиций до 200 тысяч МРП, или 600 миллионов тенге. Для сравнения в других отраслях этот минимум - два миллиона МРП, то есть 6 миллиардов", - рассказал председатель.

Кроме того, законопроект предусматривает меры поддержки, действующие на всей территории страны. Здесь предусмотрено возмещение 10 процентов затрат на строительство гостиниц и объектов придорожного сервиса и 25 процентов - на приобретение автотранспортных средств туристского класса, закуп техники и оборудования для горнолыжных курортов.

"Все работает примерно по такой схеме: после введения объекта в эксплуатацию или покупки оборудования бизнесмен составляет заявку и подает ее в акимат. Далее комиссия, в составе которой представители турсообщества, фонда "Атамекен" и работники акимата, рассматривает, одобряет и возмещает. Здесь будут определенные требования и ограничения в зависимости от потраченных инвестиций и категорийности объектов", - рассказал Дастан Рыспеков.