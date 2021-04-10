Стендап-комик из Казахстана Евгений Чебатков стал гостем шоу "Вечерний Ургант" на "Первом канале", передает Tengrinews.kz.

Стоп-кадр выпуска передачи "Вечерний Ургант"

Выпуск вышел накануне вечером.

Среди прочего Евгений Чебатков, которого, как отметил Иван Ургант, "побросала судьба", рассказал, что впервые начал выступать как стендап-комик в Канаде, где жил и учился в течение двух лет.

"Хихикали, да, не без этого (зрители. - Прим.). Я там эксплуатировал тему фильма "Борат", потому что я из Казахстана и "Борат" тогда был на подъеме. И я такой: "Ну, чуть-чуть с этим поиграю". Рушил этот стереотип, насколько мог", - сказал Чебатков.

Также комик вспомнил о "депрессивных" моментах, связанных с работой на радио в Томске.

"Ты целый час придумываешь смски, которые тебе якобы пишут. Но это самая депрессивная работа в мире, потому что тебе никто не пишет, - отметил Евгений Чебатков. - Потом мать узнала, где я работаю, и она перестала писать".

Евгений Чебатков - 30-летний комик из Усть-Каменогорска, участник шоу Stand Up на ТНТ. Обучался в России и Канаде.

Ранее интервью у Евгения Чебаткова взял российский журналист и блогер Юрий Дудь.