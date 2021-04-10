23 ноября 2020 года я отправила письмо на имя акима Костаная с просьбой помочь в предоставлении служебного (арендного) жилья, как работнику бюджетной организации, отнесённому к категории социально-уязвимого слоя населения. Ответ получила 5 апреля 2021 года - но только когда опубликовала свой «крик души» в комментариях под статьей о том, что чиновники нашей области незаконно занимают квадратные метры, предназначенные для ветеранов, сирот и инвалидов.

После публичной огласки с отметкой всех ветвей власти, уже на следующий день, моим вопросом занялись, минимум, трое государственных служащих: предоставили ответ моментально, звонили, писали «мол, понимаем вашу проблему, но в обход очереди не имеем права выдать вам жильё». Мы читаем новости о том, как жильё уже выдали двум чиновникам, которые в очереди вообще не стояли, а мне советуют воспользоваться ипотечной программой. Видимо, в категорию социально-уязвимых слоев населения входят уже совсем другие люди. А я не имею права даже на ответ в установленный законом срок.

Это говорит о том, что система прогнила совсем. Мы всегда были наедине со своими проблемами, теперь наедине и со своими вопросами.

Мое письмо было простым: помогите с жильём, я в очереди несколько лет. Накоплю денег на ипотеку, верну квартиру. Ходатайство от руководителя приложила.

Да, так можно, есть такое негласное правило. Это подтвердили и активные пользователи в соцсетях. Одна женщина четко заявила: жильё дают, но критерий другой - работать нужно до 9-11 ночи на благо страны и желательно в сфере социальной защиты. Не знаю, чем они так долго занимаются. Но обычно эти чиновники исполнительны, не задают лишних вопросов и выполняют все строго по указанию босса. В последнее время по указанию босса многие из них даже на скамью подсудимых идут, но это другой разговор...

Пишу это и рискую всем! Работой, репутацией даже. Но на кону жизнь моя и моих детей, нас за бугром не ждут, мы тут будем жить. И я верю, наша страна будет лучше и демократичнее. Над этим нужно работать каждый день во всех сферах деятельности, где вы оказались. Задавайте вопросы четко и официально, требуйте ответа. А социальные сети используйте только в крайнем случае, когда уже не слышит никто. И не перегибайте конечно. Все по компетенциям и в рамках действующего законодательства. А как вы хотели? Да, вот так, маленькими шажками строится правовое государство.

Я не жалуюсь. Я иду и ищу дополнительные заработки и строго выполняю свой долг перед ребёнком. Но я уверена - есть те, кто нуждается в принципе в крове над головой, и у них даже нет надежды накопить когда-то, понимаете?

Говорят, каждый народ заслуживает своих правителей? Так вот в том, что нам в стране, территория которой занимает 9 место в мире, не нашлось четыре угла, виноваты мы сами.

Я требую что бы заседания земельных и жилищных комиссий проходили в режиме онлайн, и таким же публичным и прозрачным был механизм отбора кандидатов на жилье и выдача жилищных сертификатов. Мы хоть будем видеть, кто получает эти блага, и радоваться за людей!