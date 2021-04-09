Борцовские схватки среди джитсеров планеты прошли в столице Объединенных Арабских Эмиратов на JIU-JITSU ARENA. В составе национальной сборной РК от Костанайской области выступали 5 спортсменов.

Сборная Костанайской области на чемпионате мира в Абу-Даби

Мастер спорта международного класса Рамазан КУСАИНОВ подтвердил звание лучшего в мире. Топовый казахстанский партеровик в схватке с представителем Узбекистана победил 6:0 и с аналогичным счётом прошёл соперника из Иордании, что принесло ему золотую медаль чемпионата мира в весе 94 кг среди мастеров.

Рамазан Кусаинов – чемпион мира в весовой категории 94 кг

За день до вылета в Абу-Даби Кусаинов получил на тренировке рассечение, но поездку на чемпионат это обстоятельство никак не омрачило.

- Рамазан, тебя называют «скрытым чёрным поясом», когда планируешь на него аттестоваться?

- Думаю года через три, хочу прочувствовать весь этот путь в полной мере.

Мастер спорта международного класса, руководитель Костанайского филиала Ассоциации боевых искусств Казахстана Мурат Бермухамбетов взял бронзу в весовой категории 77 кг в дивизионе мастеров.

Мурат Бермухамбетов – бронзовый призер чемпионата мира в весе 77 кг

Мощную борьбу на татами среди профессионалов в категории 77 кг показал мастер спорта РК по джиу-джитсу, тренер академии QAZAQ BATYRY, обладатель пурпурного пояса Адлан Мадаев.

Зрителей на турнир не допустили, чемпионат транслировали в онлайн-режиме

В первой схватке костанаец прошел хозяина турнира, борца из ОАЭ со счётом 5:0. Во втором поединке уверенно одолел еще одного арабского джитсера - 5:2. И лишь в третьей схватке уступил арабскому спортсмену с разницей в два балла - 3:1. Примечательно, что на чемпионате мира в 2019 года Адлан выиграл у этого же представителя Абу-Даби со счетом 4:2.

Адлан Мадаев побеждает со счётом 5:0

В упорном поединке за 3 место Мадаев схлестнулся со спортсменом из Бразилии, опыт оказался на стороне бразильца.

Фото Ассоциации боевых искусств Костанайской области