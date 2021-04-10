Вот уже седьмой год интернет-магазин Wildberries работает и на территории Казахстана. До апреля 2020 года многие казахстанцы были вполне удовлетворены его работой, но затем последовал ряд нововведений, которые вызвали волну недовольства.

Wildberries заслуженно стал популярным у наших соотечественников. Огромная сеть пунктов выдачи (только в Костанае их 7), бесплатная курьерская доставка с возможностью примерки, непрерывный график работы даже в праздничные дни сделали его поистине всенародным любимцем. Это что касается сервиса. Начинка магазина, то есть ассортимент, представлен огромным количеством брендов на разный вкус и кошелек. Здесь можно обновить гардероб качественной одеждой за сравнительно небольшие, даже для костанайских зарплат, деньги.

А теперь перейдем к ложкам дегтя (изменениям), которые подпортили аппетит постоянным и новообращенным клиентам онлайн-магазина.

- Введение 100% предоплаты. До введения этого новшества можно было заказать до 10 позиций товаров и расплатиться за них на пункте выдачи или курьеру. Это особенно было актуально при заказе одежды, когда вещь имеет свойство большемерить или быть меньше заявленных размеров. Такая пост-оплата было удобной для всех покупателей и являлась своего рода изюминкой данного маркетплейса.

- Упразднение живой службы поддержки. Вернее она присутствует, но достучаться до нее крайне проблематично. Как правило, к вам на помощь приходит искусственный интеллект с красивым именем Ева, которая категорически отказывается отвечать по существу вопроса и пытается отделаться от вас общими размытыми фразами.

- Сокращение категорий товаров. В конце декабря прошлого года из общего ассортимента убрали раздел с БАДами и продуктами питания. Затем эта же участь постигла и некоторые виды бытовой техники. И в марте 2021 года из продажи исчезли отдельные виды средств личной гигиены.

- Оплата в российских рублях. Это самая болезненная новость для всех клиентов. Особенно это остро ощущается, когда товар не подошел по тем или иным причинам и вы вынуждены отказаться от него. Если раньше при возврате на карту возвращалась точно такая же сумма, как и на момент оплаты, то теперь эта сумма из-за курсовой разницы может меняться как в большую, так и в меньшую сторону. Вот пример: 4 марта я заказал куртку за 4048 рублей (23 378 тенге). 11 марта она прибыла в Костанай, после примерки вынужден был сделать возврат, но поскольку за прошедшие 7 дней курс валют претерпел изменения, то вернулось мне на счет все уже 22 821 тенге. Итог: я оказался в минусе на 557 тенге.

Вопросы, вызванные этими новшествами, мы отправили 22 марта в пресс-службу интернет-магазина по адресу pr@wildberries.ru, а 26 марта - руководителю по адресу prokopev.valeriy@wildberries.ru. Но, обращения остаются безответными, хотя обычно на вопросы клиентов здесь отвечают оперативно - проверено. Весьма странное молчание, поскольку сайт интернет-магазина украшает подобная цитата: «Wildberries придерживается принципов информационной открытости перед своими партнерами, журналистами и общественностью в целом. Мы отвечаем на запросы журналистов в кратчайшие сроки».

Автор - гражданский журналист "НГ"