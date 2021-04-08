По акту прокурорского надзора было отменено начисление налогов на сумму более 500 000 тенге и защищены конституционные права 300 граждан. Об этом сегодня, 8 апреля, сообщили в прокуратуре Костаная.

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Как пояснили в ведомстве, согласно законодательству, от уплаты налога на имущество полностью освобождены дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. А многодетные матери, обладатели званий «Мать-героиня» и подвески «Алтын алқа», отдельно проживающие пенсионеры, ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды освобождаются от уплаты данного вида налога при условии непревышения установленных Налоговым кодексом пределов общей стоимости всех объектов налогообложения, находящихся у них на праве собственности (1000-кратного и 1500-кратного размера МРП).

Прокуратура провела анализ за 2019 год и выявила факты начисления земельного налога и налога на имущество гражданам из этих категорий.

Кроме того, в феврале 2021 года в прокуратуру города обратилась гражданка Х. по факту незаконного привлечения ее подопечной Б. (инвалид 2 группы, признанная судом недееспособной) к административной ответственности. С 2019-го по 2020 годы сотрудники полиции неоднократно привлекали недееспособного инвалида к административной ответственности с наложением взысканий в виде штрафов.

По акту прокурорского надзора 5 постановлений о привлечении гражданки Б. к административной ответственности, вынесенных сотрудниками полиции, отменены.