Сегодня на кухне участницы 108-го тура проекта «Нужные деньги» появилась новая газплита. Когда возникли проблемы со старой и стало ясно, что ею небезопасно пользоваться, Людмила обратилась в наш благотворительный проект.

Для инвалида 1-й группы по зрению любая крупная бытовая техника - недоступное приобретение. Она была согласна и на бывшую в употреблении газплиту, лишь бы работала исправно.

Руководитель ТОО «РБК Газ Сервис» Алексей Холявский связался с редакцией и предложил помочь Людмиле в полном объёме. То есть, компания бралась не только подарить новенькую плиту, но и взять на себя её установку и дальнейшее техническое обслуживание.

Разумеется, это был самый лучший вариант из всех возможных. Мы о таком даже и не мечтали.

Сегодня плиту доставили и установили мастера ТОО, сразу после установки с Людмилой Токаревой заключили договор на обслуживание. Сейчас ей нужно только привыкнуть к новой плите, ведь всё приходится делать на ощупь.

Кроме того, на нашу карту Каспи-голд поступали адресные взносы для Людмилы. По правилам проекта мы отдадим ей всю сумму после точного подсчёта.

Рады сообщить, что для второго участника 108-го тура, двухлетнего Санжара Ехтихат, собрана сумма, достаточная для покупки полугодового запаса специальной питательной смеси.

Подробности - в итоговой публикации по 108-му туру «Нужных денег», через неделю.