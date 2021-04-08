И это несмотря на крупное поражение в первом матче с "Астаной". Вторая встреча завершилась техническим поражением для столичной команды. Матчи костанайцев и клуба из Нур-Султана прошли 6 и 7 апреля в столице на площадке Велотрека «Сарыарка». Отчет о играх опубликовала пресс-служба Национальной федерации баскетбола РК.

Фото nbf.kz

Старт первой игры выдался равным и после пяти игровых минут впереди были гости из Костаная, но они лидировали всего на одно очко. До конца четверти "Астана" полностью захватила инициативу. "Тобол" смог набрать всего 4 очка за пять минут и в итоге проиграл первый период с отставанием в 15 очков.

Во втором периоде "Астана" продолжала вести уверенную и результативную борьбу. "Тобол" также был довольно результативным, но постепенно отставал от соперников. В итоге за вторую десятиминутку костанайцы проиграли еще 6 очков и в результате после двух четвертей отставание "Тобола" составляло более двадцати очков – 59:37.

А вот после смены сторон у "Тобола" совсем не заладилась игра. "Астана" уверенно шла к победе и позволила соперникам за третий период заработать всего 8 очков. В свою очередь хозяева записали на свой счет 22 результативных балла, а их преимущество за десять минут до конца составляло 36 очков.

В последней четверти шансов у "Тобола" исправить ситуацию уже не было. И костанайская команда еще больше отстала. Ближе к концу матча "Астана" пробила рубеж в сто очков, а по итогу матча разгромила соперника со счетом 107:57.



Ключевой момент: "Астана" уже в первой четверти захватила инициативу и до конца матча не ослабляла хватку.



Лучшие игроки:

" Астана" : Джеремайя Хилл (20 очков, 12 подборов, 10 передач, 5 перехватов), Роберт Пан (20 очков, 5 подборов, 2 передачи, 4 перехвата, 1 блокшот), Руслан Айткали (25 очков, 7 подборов).

: Джеремайя Хилл (20 очков, 12 подборов, 10 передач, 5 перехватов), Роберт Пан (20 очков, 5 подборов, 2 передачи, 4 перехвата, 1 блокшот), Руслан Айткали (25 очков, 7 подборов). "Тобол": Рустам Валиев (12 очков, 4 подбора), Павел Ильин (14 очков, 3 подбора), Дмитрий Климов (8 очков, 4 подбора, 2 передачи, 2 перехвата).

Заключительный матч регулярного чемпионата Национальной лиги между баскетбольным клубом «Астана» и костанайским «Тоболом», который должен был состояться 7 апреля, был отменен по техническим причинам. Столичной команде было засчитано техническое поражение со счетом — 0:20.



Последствия: несмотря на это техническое поражение "Астана" завершила сезон на первой строчке, а "Тобол" благодаря этому снял все оставшиеся математические возможности и заочно занял третью строчку.



Следующие игры: "Тобол" 14 и 15 апреля дома сыграет с "Каспием", а "Астана" следующие игры проведет в полуфиналах.