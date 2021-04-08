За прошедшие сутки, 7 апреля, в Костанайской области зарегистрировано 33 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,24%.

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Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай - 16, Рудный - 8, Б. Майлина и Федоровский районы - по 2, Аркалык, Лисаковск, Камыстинский, Карасуский, Костанайский районы - по 1.

- 28 обследованы по самообращению, 5 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, - сообщили в областном информационном штабе. - Из числа инфицированных 28 с симптомами заболевания, 5 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 7 апреля 2021 г. зарегистрировано 14 063 случая COVID-19. Количество выздоровевших больных - 12 390.