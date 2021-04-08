33 случая COVID-19 зарегистрированы за прошедшие сутки в Костанайской области
8 апреля 2021, 10:01 | Коронавирус
За прошедшие сутки, 7 апреля, в Костанайской области зарегистрировано 33 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,24%.
Фото:elements.envato.com
Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай - 16, Рудный - 8, Б. Майлина и Федоровский районы - по 2, Аркалык, Лисаковск, Камыстинский, Карасуский, Костанайский районы - по 1.
- 28 обследованы по самообращению, 5 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, - сообщили в областном информационном штабе. - Из числа инфицированных 28 с симптомами заболевания, 5 бессимптомных.
Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 7 апреля 2021 г. зарегистрировано 14 063 случая COVID-19. Количество выздоровевших больных - 12 390.
Последние новости
08.04.21 09:25 Тимур ГАФУРОВ: День дурака
07.04.21 22:34 Ахметов виновен и освобожден. Чем закончилось административное дело в отношении акима Костаная?
07.04.21 22:29 Казахстанцы смогут записаться на вакцинацию через eGov
07.04.21 17:59 Тепло решительно наступает - О погоде в Костанайской области
07.04.21 16:14 Привлечь Кайрата Ахметова к штрафу в размере 30 МРП просит прокурор - По административному делу акима Костаная прошли прения
07.04.21 15:24 Дело об убийстве сотрудника ТОО «Олжа Агро» в Узунколе - Адвокат планирует взять разрешение на эксгумацию тела
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.