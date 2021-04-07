Минздрав с 8 апреля планирует запустить услугу записи на вакцинацию через портал электронного правительства, об этом сообщил министр здравоохранения Алексей Цой, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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"8 апреля Министерство здравоохранения планирует запустить услугу записи на вакцинацию на портале электронного правительства (eGov). Для этого гражданину необходимо будет авторизоваться на портале электронного правительства и подать заявку, где необходимо будет указать только медорганизацию по региону прописки, после чего заявка поступает на распределение и рассмотрение в медорганизацию", - пояснил Алексей Цой на брифинге СЦК.

Далее, по его словам, медорганизации распределяют заявки с указанием времени проведения вакцинации. После распределения гражданин на портале электронного правительства увидит дату, время посещения медорганизации, а также дополнительно получит SMS.



