По прогнозам синоптиков, 8-9 апреля на территории Костанайской области ожидаются осадки в виде снега и дождя. В четверг осадки ночью будут идти почти на всей территории области, а в дневное время - лишь местами.

Фото Ксении РЕБИК



В пятницу, 9 апреля, дождь и мокрый снег ожидаются только ночью. Местами возможны туман, гололёд. В субботу, 10 апреля, на всей территории области переменная облачность без осадков.

В Костанае 8 апреля основная масса осадков выпадет в ночное время, 9-10 апреля, прогнозируется переменная облачность без осадков.

- По области в четверг ночью ожидаем от минус 2 градусов до 3 градусов тепла, на юге области температура опустится до 6 градусов ниже нуля,- сообщила инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Раиса МАРКЕВИЧ. - Днём на всей территории области ожидаются только положительные температуры: +5...+10, на юге +14...+19°С. В пятницу и субботу термометры покажут ночью -2...+3°С, на севере +6°С. В дневное время столбики термометров поднимутся до отметок +7...+12, на юге +15°С

В Костанае в ближайшие три дня по ночам будет 0...-2°С. В дневное время температурные показатели будут следующими: в четверг +6...+8°С, в пятницу +7...+9°С, в субботу +9...+11°С.

В четверг ожидается юго-западный ветер, в пятницу и субботу он будет переменным, юго-западного и северо-восточного направлений. Скорость ветра в ближайшие три дня составит 9-14 м/с, по области местами возможны усиления до 15-20 м/с.