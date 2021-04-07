Три миллиона казахстанцев не участвуют в системе медицинского страхования. Депутаты Мажилиса заявили, что эти люди лишены возможности получить полноценную медицинскую помощь, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Депутат Мажилиса Гульдара Нурумова привела данные Минздрава, согласно которым из почти 19 миллионов населения страны застрахованы 15 850 000 человек, или 84 процента.

Однако, по ее данным, 11 195 887 человек, или 59,2 процента - это граждане, входящие в льготную категорию (дети, инвалиды, многодетные и другие), за которых платит государство.

А вот из оставшихся семи миллионов экономически активного населения три миллиона человек не застрахованы. Большое количество незастрахованного населения в Алматинской, Костанайской, Жамбылской, Туркестанской областях и Шымкенте.

"Почти половина не застрахована. Получается, что эти люди самозанятые, безработные, которые не производят отчислений в фонд. И они не могут получить полноценную медицинскую помощь, что нередко приводит к запущенным случаям заболеваний, смертности, в том числе материнской, позднему выявлению хронических и социально значимых заболеваний, таких как онкология, туберкулез и другие", - сказала депутат на заседании Мажилиса.

В качестве примера Нурумова привела случаи, когда пациентке отказали в госпитализации с замершей беременностью из-за отсутствия статуса застрахованной. Другому больному с приступами мочекаменной болезни отказывали в медицинской помощи, пока он не оплатил страховку за весь 2020 год и 3 месяца 2021 года. На поиски всей суммы ушли сутки, и все это время больной мучился от нестерпимой боли. По мнению депутата, во всех случаях идет нарушение законных прав пациентов, но за это никто не понес ответственности.

"Фонд призван возмещать услуги на основе принципа "деньги идут за пациентом". Но на практике медорганизации даже застрахованным вынуждены отказывать из-за ограничения месячного планового бюджета, установленного фондом. К примеру, больница согласно месячному плану пролечила 100 пациентов, 101-му нуждающемуся откажут в помощи, потому что месячный лимит исчерпан. Поэтому принцип "деньги идут за пациентом" на сегодняшний день не работает. Этот принцип заработает в полную силу тогда, когда тендеры на медуслуги будут проводиться прозрачно", - добавила Нурумова.

Депутат предложила: