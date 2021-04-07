7 апреля 2020 года налетевший шквальный ветер буквально парализовал Костанайскую область. Три города - Костанай, Рудный и Лисаковск - в результате повреждения линии электропередачи лишились электроснабжения и, как следствие, воды, и отопления. Пропала мобильная связь.

Такую картину после 7 апреля 2020 года можно было увидеть во многих дворах Рудного /Фото из архива Александра ОЛЕЙНИКА

Порывы ветра достигали 37 метров в секунду. Ураган срывал с домов крыши, выворачивал деревья с корнями.

Сосну на центральной площади Рудного, перед управлением АО "ССГПО", ветер вырвал с корнем /Фото из архива Александра ОЛЕЙНИКА

В Рудном, наверное, не осталось ни одного двора, в котором не упало многолетнее дерево. Падая, деревья обрывали провода между домами, усугубляя и без того печальное положение. Новые светофоры, разорванные ветром в клочья, сиротливо выглядывали из-под сугробов.

Ветер начал стихать уже к вечеру, но последствия урагана пришлось ликвидировать еще долгое время. Восстанавливать линии электропередач, расчищать и освобождать проезжую часть. Кому-то пришлось восстанавливать унесенные ветром крыши.

При таких масштабных разрушениях Костанайская область не была объявлена зоной экологического бедствия. А это значит, что жителям городов не стоило рассчитывать ни на какую помощь или компенсацию от государства.

Прошел год. В Рудном в некоторых дворах остались лежать поваленные деревья, памятники прошлому.

Рудный. Ул. Мира, 16. 7 апреля 2021 года /Фото Александра ОЛЕЙНИКА



Задаемся вопросом - после таких потерь в зеленой зоне планируется ли восстановление «легких города»? Нет, по всей видимости, не планируется. То, что не вырвал ураган, дорезают коммунальщики, придавая «красивый вид», срезая кроны с деревьев и превращая их в одиноко стоящие столбы, доживающие свой век со скудной листвой.

А при ремонте Ледового дворца, проданного в частные руки за сумму чуть более 100 млн тенге, все сосны, которые находились перед фасадом, выпилили и вывезли. Урбанизация. Металл и стекло – образ современных городов. Но чем же мы будем дышать?

Автор - гражданский журналист "НГ"