Помимо срока для заместителя акима Костанайского района Рустама САДЫКОВА, прокурор Мариям СУЛЕЙМЕНОВА попросила пожизненно запретить ему занимать должности на госслужбе. А директор ТОО "Ремдортехник" Рашид САРСЕКЕНОВ требует удовлетворить гражданский иск к подсудимому, в котором оценивает упущенную прибыль в 42 млн тенге и моральный ущерб в 110 млн тенге.

Прения по делу о воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности по разработке песчаного карьера вблизи села Заречное прошли сегодня, 6 апреля, в Костанайском районном суде.

- Садыков явно превысил должностные полномочия, - заявила гособвинитель. - В период с мая по август 2020 года умышленно, в целях нанесения вреда организации, существенно нарушая права субъекта частного бизнеса, подрывая авторитет госслужащего, необаснованно и незаконно отказывал директору ТОО "Ремдортехник" в предоставлении земельного участка для добычи песка. 19 августа 2020 года Садыков всё же предоставил ТОО участок, но с незаконным требованием газификации улицы в селе Заречное на сумму 10 800 000 тенге. Садыков взял на себя полномочия по рассмотрению обращений на выделение земельного участка, хотя это входит в полномочия акимата области. Кроме того, он достоверно знал, что ни одной подрядной организации не дадут проводить газ в этот район, так как он подпадает под санитарную зону сибиреязвенного захоронения. Это подтверждает заключение негласных следственных действий - Садыков позвонил своему знакомому газификатору Зинатову и сказал: "Не лезь туда, потому что там захоронение, это проблемный вопрос".

Как отметила прокурор, вину замакима подтверждают показания членов земельной комиссии о том, что они опирались на мнение Садыкова, «так как являлись его подчинёнными, но не знали, правильное решение принимается или нет».

- Из показаний депутатов, общественников и предпринимателей, которые входили в состав земельной комиссии, следует, что в протоколах уже было принято решение по тому или иному обращению, при принятии решения они ориентировались на сотрудников акимата и председателя комиссии, поскольку не обладают познаниями в области земельного законодательства, - пояснила Сулейменова. - Подсудимый неоднократно приводил доводы, что его отказы были связаны с недовольством местных жителей. Эти доводы не соответствуют фактическим обстоятельствам дела. Чтобы понять истинную картину, достаточно сравнить по хронологии незаконные действия замакима Садыкова и время, когда жители села обратились в акимат с недовольством по поводу разработки карьера. Садыков начал превышать свои полномочия в мае 2020 года, задолго до жалоб жителей, которые начались только 22 июля. Подсудимый хочет представить свой преступный умысел за благородную помощь местным жителям, тогда как он за время своей работы не решил ни одной проблемы жителей села.

По мнению прокурора, вину Садыкова подтверждают заключения экспертиз, результаты НСД, показания потерпевшего и свидетелей.

- Прокурор указывает, что протоколы комиссии были подготовлены до того, как было выработано решение. Приводит свидетельства некоторых участников комиссии, но это лишь часть из присутствующих на заседании, - возразила адвокат подсудимого Лимара СЕРГАЗИНА. - В данном случае одни члены комиссии говорят, что решали большинством голосов, другие - что участок был в санзоне. Я считаю, необходимо было сначала устранить эти противоречия, а после уже выступать с обвинениями. Что мы видим? 6 августа потерпевший обращается в антикоррупционную службу по факту вымогательства, где конкретно указывает, что замакима необоснованно отказывает в выдаче участка, а членов комиссии склонил к голосованию за отказ. Но где жалоба от членов комиссии в вышестоящую инстанцию? Её нет! Тогда все эти обвинения надуманы и голословны. Почему-то в экспертизе не учитывалось, что лицензия выдана на разработку карьера в санитарной зоне. Я так понимаю, что следствие скрыло от эксперта это обстоятельство. Следствие дает на экспертизу только те материалы, которые им нужны. Следствие изъяло только протоколы земельной комиссии, другие документы их не интересовали. Нет бумаг в деле, которые бы подтверждали обоснованность отказа. И эксперт в суде подтверждает, что с этими обстоятельствами его выводы могли бы быть другими. Это же укрытие материалов!

Не менее эмоционально высказался и обвиняемый.





- Говорить я уже устал и понимаю, что часть моих слов не будет услышана, - сказал Рустам Садыков. - Я был воспитан по-другому. Я выходец из деревни, я - первое поколение госслужащих, у меня нет высоких агашек, больших денег. Старался действовать по совести. В этой ситуации мне не стыдно перед людьми. Не так давно меня спросили, как бы я поступил, если была бы возможность вернуть все назад. Я ответил, что сильно бы ничего не поменял. С одним исключением. Когда он (Сарсекенов - «НГ») предложил мне взятку, я бы согласился, позвонил в антикор и сдал бы его. Во-вторых, даже разговаривать бы с ним не стал - там сибирская язва. Ваша честь, я действовал в рамках ситуации и должностных инструкций. Изучать все аспекты в условиях пандемии я не мог. Есть слова президента, где он призывает антикоррупционную службу пересмотреть свои подходы в работе и не наказывать чиновников, которые стараются для людей. Я его услышал. Почему меня не слышат сейчас ни прокурор, ни следствие?

ПО словам Садыкова, он знает из своих источников, что «карьеру работать не дадут, люди лягут под технику или сожгут ее». Он также уверен, что ТОО «Ремдортехник» добровольно откажется от лицензии, а сейчас единственная цель директора фирмы — взыскать хоть какие-то деньги в виде упущенной прибыли.

- Я знаю, какая игра ведётся сейчас! Я устал убегать, я устал от этих интриг, которые вокруг этого плевого дела плетутся! Из-за алчных побуждений каких-то лиц испортили жизнь мне и моей семье! - заявил заместиель акима района.

На эти реплики по видеосвязи отреагировал директор ТОО «Ремдортехник» Рашид Сарсекенов:





- Ваша честь, я буду в этом году на этом карьере работать и добывать этот песок! Он говорит, что я добровольно откажусь от лицензии, но такого не будет! И население Заречного тоже не создаст мне преграду, потому что это территория не поселка, а района. Моя территория не находится в санитарной зоне, все документы у меня есть! Я не собираюсь оставлять этот карьер. Я хочу чтобы это услышали как подсудимый, так и его защита! Почему нет опровержения факта, что я передал 10 800 000 тенге? Остановились на санитарной зоне и крутят со всех сторон! Что он хотел сделать хорошее? Вместо того, чтобы расселить жителей из санитарной зоны, решили за мой счёт провести газопровод. Я уверен, что Садыков виновен! Прошу суд наказать его по всей строгости закона!

Судья назначил оглашение приговора на 12 апреля.