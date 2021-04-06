Приговор в отношении двух полицейских Каирбека Зейнуллаева и Азата Беркимбаева, которые в сентябре прошлого года взяли взятку у снабженца Султана Даутова, вынесли в суде № 2 Костаная сегодня, 6 апреля.

Взятка в размере 50 000 тенге предназначалась полицейским за то, что они не повезут Даутова на медосвидетельствование. Деньги полицейские поделили пополам. Однако при вынесении приговора судья каждому из них назначила штраф в 60-кратном размере от общей суммы взятки

- Взыскать с каждого по 3 млн тенге в течение месяца со дня вступления приговора в законную силу, - огласила приговор судья Ляззат МУХАМЕДДАНОВА. - Даутову назначить штраф в 50-кратном размере от суммы взятки - 500 000 тенге - и ограничение свободы сроком на 1 год, 1 месяц и 24 дня. Путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно назначить Даутову ограничение свободы.

При разъяснении приговора судья отметила, что у Даутова на момент совершения коррупционного преступления оставалось неотбытое наказание по приговору суда Мендыкаринского района. В связи с чем ему и добавили неотбытое ограничение свободы.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в течение 15 дней со дня вынесения.