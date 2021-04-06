Тренировки для детей будут проводиться бесплатно, передает Informburo.kz.

В городе Лисаковск Костанайской области открыли теннисный центр, сообщает пресс-служба Федерации тенниса Казахстана.

Его построили на территории центрального стадиона, где сосредоточены все крупные спортивные площадки города. Общая стоимость проекта превысила 300 млн тенге.

В будущем территорию вокруг центра облагородят, а также установят профессиональные тренажёры для паралимпийцев. Общая площадь здания превышает 2000 квадратных метров. Помимо кортов, в центре есть раздевалки с душевыми, тренажёрный зал, пункт питания и комнаты для теоретических занятий.

Уже состоялись первые тренировки. Занятия ведёт местный тренер Павел Саламаха. Первыми гостями стали юные теннисисты, их родители и поклонники этого вида спорта.

"Введение в эксплуатацию универсального теннисного центра даст толчок развитию как любительскому, так и профессиональному теннису. Дети уже опробовали корты. Они очень рады условиям, которые есть в этом современном комплексе. Первая задача центра – обучение детей от пяти лет и формирование сборной города для участия в республиканских турнирах. Тренировки для детей будут проводиться бесплатно. Мы гордимся, что Лисаковск – первый моногород, где построили теннисный центр. Мы и раньше показывали неплохие результаты, а теперь надеемся на большие успехи," – отметил Павел Саламаха.

Фото ktf.kz