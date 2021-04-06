Матчи костанайской и алматинской команд в рамках турнира Национальной лиги прошли 2-3 апреля в Алматы. «Легиону» была важна хотя бы одна победа в этой серии, чтобы обезопасить пятую строчку, но «Тобол» приехал в Алматы в статусе явного фаворита. Отчет о прошедших матчах опубликовала Национальная федерация баскетбола.

Фото nbf.kz

Стартовый период первого матча выдался очень результативным и оба коллектива поддерживали отличный темп результативности. «Алматинский Легион» держался впереди почти всю первую четверть, но в середине периода «Тоболу» удавалось захватить лидерство, но очень не на долго. Хозяева выиграли первый период с разницей в пять очков.

Во втором периоде «Тобол» захватил инициативу. Костанайцы очень быстро вышли вперед и в середине периода сами лидировали на пять очков. «Легионеры» старались удержать соперников от дальнейшего отрыва, но не смогли справится с ними в последние минуты первой половины и на большой перерыв «Тобол» ушел с отрывом в 12 очков – 35:47.

Костанайцы поддерживали хороший темп после смены сторон. Алматинцы также показывали неплохую игру, но не смогли ответить соперникам на пару их результативных атак. В результате «Тобол» опережал хозяев на 18 очков перед финальным отрезком игры.

На старте четвертой четверти «Легионерам» удалось отыграть часть своего отставания, но явных проблем соперникам они создать не смогли. «Тобол» уверенно вел свою игру в последней четверти и не оставил особых шансов «Алматинскому Легиону», выиграв этот матч со счетом – 77:94..

Лучшие игроки:

" Алматинский Легион" : Никита Тимофеев (16 очков, 8 подборов, 2 перехвата, 5 блокшотов), Темирлан Джунусов (13 очков, 2 подбора), Даниил Севергин (11 очков, 4 подбора, 5 передач).

: Никита Тимофеев (16 очков, 8 подборов, 2 перехвата, 5 блокшотов), Темирлан Джунусов (13 очков, 2 подбора), Даниил Севергин (11 очков, 4 подбора, 5 передач). "Тобол": Антон Быков (26 очков, 16 подборов), Константин Двирный (24 очка, 5 подборов), Павел Ильин (13 очков, 8 подборов, 2 передачи).

3 апреля «Алматинский легион» и «Тобол» завершили очное противостояние в этом сезоне. Команды вновь со старта показывали отличный темп, набрав за пять минут 33 очка на двоих. Костанайцы продолжали поддерживать мощный темп до конца первого периода, а вот хозяева перестали справляться с соперниками и позволили им оторваться на 9 очков.

Гости продолжали уверенно набирать очки и во втором периоде. Алматинцы, как могли, поддерживали этот темп, но явно не справлялись с ним. «Тобол» всю вторую четверть наращивал свое преимущество, которое к концу первой половины матча вплотную приблизилось к двадцати очкам – 36:55.

После смены сторон ситуация не поменялась. «Тобол» продолжал активно набирать очки. Результативность «Алматинского Легиона» была неплохой, но в этом показателе они заметно уступали соперникам. К экватору четверти «Тобол» лидировал уже на 25 очков. А перед финальной десятиминуткой их гандикап равнялся тридцати очкам.

Шансов у «легионеров» уже почти не было и вряд ли они смогли бы отыграть такое большое отставание за десять последних минут. «Тобол» немного сбавил результативность в последней четверти. Но это не помешало костанайцам превысить сотню и одержать крупную победу – 68:101.

Лучшие игроки:

" Алматинский Легион" : Никита Тимофеев (17 очков, 9 подборов, 2 передачи), Андрей Волков (11 очков, 2 подбора, 5 перехватов), Темирлан Джунусов (11 очков).

: Никита Тимофеев (17 очков, 9 подборов, 2 передачи), Андрей Волков (11 очков, 2 подбора, 5 перехватов), Темирлан Джунусов (11 очков). "Тобол": Антон Быков (20 очков, 12 подборов, 2 передачи, 1 блокшот), Дмитрий Климов (11 очка, 8 подборов, 2 передачи, 1 блокшот), Максим Воейков (16 очков, 6 подборов, 2 передачи).

В результате двух матчей «Тобол» заметно оторвался от ближайших преследователей в турнирной таблице и закрепился натретьей строчке, а «Алматинскому Легиону» придется защищать свою пятую позицию.

6 и 7 апреля «Легион» дома проведет заключительную серию с «Актобе», а «Тобол» в столице сыграет перенесенную серию с «Астаной».