Эти животные признаны редкими и находящимися под угрозой исчезновения, передает Informburo.kz.

В Красную книгу Казахстана внесли тигра, переднеазиатского леопарда и лошадь Пржевальского, сообщает Министерство экологии, геологии и природных ресурсов.

Эти животные признаны редкими и находящимися под угрозой исчезновения.

Общая численность популяции переднеазиатского леопарда во всём мире насчитывает всего не более 1300 особей, в Казахстане животное встречается только в Устюртском государственном природном заповеднике. В конце ноября 2020 года хищник попал в объектив фотоловушки.

В министерстве сообщили, что разработали программу восстановления поголовья тигра в Прибалхашье, которая рассчитана на 15 лет. Она включает в себя подготовку мест обитания, выпуск тигров в природу и мониторинг.

Лошадь Пржевальского относится к подвиду диких лошадей, является одним из редчайших представителей семейства лошадиных. В Казахстане насчитывается всего около 10 особей.

В настоящее время в Красную книгу Казахстана входят порядка 400 видов растений и 133 вида позвоночных животных.