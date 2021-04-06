Тигра, леопарда и лошадь Пржевальского внесли в Красную книгу Казахстана
Эти животные признаны редкими и находящимися под угрозой исчезновения, передает Informburo.kz.
В Красную книгу Казахстана внесли тигра, переднеазиатского леопарда и лошадь Пржевальского, сообщает Министерство экологии, геологии и природных ресурсов.
Эти животные признаны редкими и находящимися под угрозой исчезновения.
Общая численность популяции переднеазиатского леопарда во всём мире насчитывает всего не более 1300 особей, в Казахстане животное встречается только в Устюртском государственном природном заповеднике. В конце ноября 2020 года хищник попал в объектив фотоловушки.
В министерстве сообщили, что разработали программу восстановления поголовья тигра в Прибалхашье, которая рассчитана на 15 лет. Она включает в себя подготовку мест обитания, выпуск тигров в природу и мониторинг.
Лошадь Пржевальского относится к подвиду диких лошадей, является одним из редчайших представителей семейства лошадиных. В Казахстане насчитывается всего около 10 особей.
В настоящее время в Красную книгу Казахстана входят порядка 400 видов растений и 133 вида позвоночных животных.
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