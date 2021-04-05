По прогнозам синоптиков, во вторник, 6 апреля, местами на территории области ожидаются небольшие дождь и снег, возможны туман и гололёд. В областном центре во второй половине дня пройдёт дождь.

В среду, 7 апреля, по области ночью местами снег, днем возможен дождь. Местами возможен туман. В Костанае 6 апреля переменная облачность, временами дождь.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ



- По области ночью 6 апреля ожидается 3-8 градусов мороза, но местами термометры будут показывать 0 градусов, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Светлана КАН. - Днём на большей части территории области будет +2...+4°С, на юге воздух прогреется до +12...+17°С. В среду ночью ожидаем 0...-5°С, на юге области +3°С. В дневное время столбики термометров покажут +7...+12°С, на юге +15°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. Во вторник: ночью -4...-6°С, днём +3...+5°С. В среду: ночью 0...-2°С, днём +7...+9°С.

Ветер во вторник ожидается западный, с переходом на юго-западный, скоростью 9-14 м/с, с периодическими усилениями до 15-20 м/с. В среду, 2 апреля, ветер в течение суток сменит направление с южного на северное, скорость его составит 9-14 м/с.