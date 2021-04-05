В 2021 году впервые Единое национальное тестирование (ЕНТ) будет проводиться полностью в электронном формате. В Министерстве образования рассказали, что поменяется в этом году, передает корреспондент Tengrinews.kz.

ЕНТ можно будет сдать дважды

Абитуриенты смогут пройти итоговое ЕНТ дважды. Лучший результат засчитают основным. Оба тестирования для будут бесплатными.

Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов

"Обе попытки будут бесплатными, и обе попытки будут действительными для участия в конкурсе на государственный образовательный грант. Если ребенок с первой попытки получит результат, который его устроит, его никто не заставит второй раз сдавать. И какой бы высокий балл он ни набрал в первый раз, если он захочет сдать второй раз, ему никто не запретит", - пообещал директор Национального центра тестирования МОН Дидар Смагулов.

Тестирование будет длиться три месяца

"В первую очередь перевод на электронный формат связан с доступом самих тестируемых. ЕНТ будет проходить не как раньше, 7-10 дней, когда 120 тысяч претендентов участвуют за столь короткое время. Эта процедура будет проводиться в течение трех месяцев: апрель, май и июнь.

Сам тестируемый выбирает место проведения ЕНТ, время проведения. Это очень удобно для школьников, когда они сами выбирают дату, время и место сдачи. Еще одно преимущество, что результат будет доступен сразу по завершению процедуры тестирования, а не в конце рабочего дня, как это было раньше. Если же тестируемый не согласен с результатами ЕНТ, он сразу же там же имеет возможность подать апелляцию по итогам 30 минут", - рассказал директор Департамента высшего и послевузовского образования МОН Адлет Тойбаев.

Раньше апелляцию нужно были подавать на следующий день, при этом на руках абитуриента не было никаких материалов. Теперь сдающий ЕНТ сможет увидеть все свои ответы и сразу на месте оспорить правильный ответ.

Дежурных и проверяющих заменят камеры

Как пояснил Смагулов, на ЕНТ 2021 года дежурных и проверяющих в аудиториях не будет.

"В каждом кабинете будет один администратор и один оператор тестирования. Если раньше мы привлекали порядка 1800 лиц, которые следили за порядком и это было достаточно дорогостоящим мероприятием, то сейчас тестирование организовывается автоматически", - уточнил он.

По словам Тойбаева, тестирование пройдет по принципу "один тестируемый, один компьютер, одна камера".

"Особое внимание мы уделили обеспечению информационной безопасности, процесс тестирования будет осуществляться посредством специальной закрытой сети VPN с элементом шифрования. Дополнительно через Государственную техническую службу КНБ будет проводиться проверка на предмет возможного вмешательства в программное обеспечение, которое будем использовать при тестировании.

Непосредственно вариант, который будет сдаваться поступающим, будет формироваться в тот момент, когда поступающий авторизуется в приложении. Методом случайной выборки будет формироваться его вариант тестов. Варианты правильных ответов также в таком же случайном порядке будут формироваться в момент авторизации. Это исключает вероятность как одинаковых вариантов тестов, так и вероятность совпадения кодов правильных ответов", - пояснил Тойбаев.

Количество предметов остается прежним - три обязательных и два по выбору. Количество тестовых заданий не изменится - 120, и максимальное количество баллов - 140. Продолжительность тестирования также не меняется - 4 часа.

За соблюдением санитарных требований будет следить компьютер

Родителям и учителям запретят проходить в пункты тестирования, чтобы исключить скопление людей. Родителям дадут ссылку с онлайн-трансляцией, где можно будет понаблюдать, как ребенок сдает тест.

"Рассадка осуществляется по строгой разметке с соблюдением социальной дистанции в 2-2,5 метра. Вход в пункт проведения ЕНТ осуществляется только с термоконтролем. Установлены специальные планшеты, которые выполняют три функции. Первая функция - термоконтроль. Если температура ребенка превышает 37 градусов, то мы сразу же просим перепроверить температуру уже ручными термометрами, если есть какие-то показания, мы предоставляем ребятам возможность сдать тестирование в другой день, когда состояние станет лучше и не будет риска для других детей.

Второе, это наличие маски на лице и ее правильное положение. Специальное устройство на входе считывает, есть маска или нет. Без маски тестируемый не зайдет. Если маска надета неправильно, то также устройство не позволит ему зайти.

Третье, идентификация личности - Face ID. По изображению лица мы идентифицируем человека, который пришел на тестирование. В этот момент мы отправляем запрос на государственную базу данных физических лиц. Получаем ответ, что это человек с этими данными. Дальше человек заходит в аудиторию, рассаживается на свое место. Каждый компьютер огорожен оргстеклом, чтобы максимально минимизировать распространение каких-либо инфекций. Так он дает тестирование. Все аудитории проветриваются, после каждого потока проведем кварцевание, обработку, влажную уборку, чтобы максимально исключить факты распространения (коронавируса. - Прим.) во время ЕНТ", - рассказал Дидар Смагулов.

На ЕНТ 2021 года сэкономят 600 миллионов тенге

"Из года в год у нас идет огромная экономия средств на проведение ЕНТ. Если в прошлых годах на проведение бумажного формата ЕНТ уходило порядка одного миллиарда тенге, то в этом году мы планируем сэкономить более 600 миллионов, в целом, в сумме около 400 миллионов тенге закрыть все расходы. И в следующем году, эта сумма будет снижаться, так как в этом году требовались некоторые капитальные затраты в связи с переходом на электронный формат. В следующем году, это будет лишь поддержание рабочей системы, оплата коммуникаций", - рассказал Смагулов.