Их нашли сотрудники полиции, начавшие поиски после того, как увидели обсуждение о пропавших детях в группе в WhatsApp местных жителей. Подробности о случившемся рассказали в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

Айгерим Байбусинова, сотрудница отдела полиции Аулиекольского района, 4 апреля обратила внимание на активное обсуждение в группе WhatsApp «Подслушано в Аулиеколе» пропажи трех несовершеннолетних: мальчиков Рустама и Владика и девочки Ани. Дети ушли из дома около 11.30 и не вернулись. Об этом она сообщила начальнику ОП района Женису АХМЕТОВУ, после чего полиция провела проверку сообщений.

- Звонков на 102 нам не поступало. Связались с родителями, факт пропажи детей был подтвержден. В связи с чем мною было принято решение об ориентировании личного состава районного отдела полиции на поиски без вести пропавших, - рассказал Ахметов.

Спустя несколько часов поисков, около 02.00, сержант полиции Роман Лагошин и старший сержант полиции Альнияз Тулепбаев нашли пропавших детей. По словам детей, они боялись, что их будут ругать за позднее возвращение домой, поэтому хотели заночевать в заброшенном здании.

Дети 2007, 2009 и 2011 г.р. находятся дома. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Фото предоставлено пресс-службой ДП КО