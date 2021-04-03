Заявки на получение адресной социальной помощи принимают на второй квартал. Документы принимаются онлайн, сообщил региональной службе коммуникаций заместитель руководителя управления координации занятости и социальных программ акимата Костанайской области Максим УСТИНОВ.

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- С 1 апреля на адресную социальную помощь заявители могут обратится через портал электронного правительства, т.е. с электронно-цифровой подписью можно зайти на данный портал и подать на АСП, - рассказал он. - У кого нет возможности, нет компьютера, или нет интернета, могут обратиться в отдел занятости, центр занятости, либо в акимат сельского округа, где проживают, либо в уголки самообслуживания, и обратиться за данной услугой.

Как отметили в РСК, онлайн-подача заявок была сделана в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции. Онлайн документы принимаются через портал электронного правительства egov.kz.

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Напомним, что в первом квартале в Костанайской области АСП была назначена 3 264 семьям.



Адресная социальная помощь - это ежемесячное денежное пособие, назначаемое на квартал для каждого члена семьи, совокупный доход которой составляет менее 70% от прожиточного минимума.