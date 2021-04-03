Весна, плюсовая температура и солнце сделали свое дело: Костанай начал тонуть в талых водах. Ежедневно в редакцию "НГ" поступают жалобы от горожан, которые уже не знают, как бороться с пришедшей водой. И некоторые из них бьются уже не один год.

Ольга БОЯРСКАЯ, проживающая по адресу ул. Каирбекова, 360/7, сообщила "НГ", что ее дом топит не только весной, но и осенью, при сильных дождях. И такая ситуация длится уже 4 год.

- Я неоднократно обращалась к сотрудникам отдела ЖКХ с просьбой сделать ливневку, чтобы мой дом и хозпостройки не топило. И до сих пор меня не услышали. Раньше вода стекала по своему естественному стоку с улицы Курганской в ров. И все бы и было прекрасно, пока в 2017 году не началась частная застройка. Но тогда ещё никто и не думал, какие нас ждут перемены. Ливневку тогда не предусмотрели. И вот теперь каждую весну и осень мой дом топит, - написала женщина. - Началось разрушение фундамента. Выйти с ребенком в садик, подъехать скорой и любому транспорту и даже просто выйти из дома не представляется возможным. Бывшее руководство пыталось помочь. Но не успело. Руководство отдела ЖКХ сменилось, проблема так и осталась. Хозяин частной застройки, которая появилась рядом, не против установки ливневой канализации на своей территории, но с условием, что после работ восстановят асфальт, который будет испорчен.

Житель Костаная Ерлан 31 марта прислал видео, на котором видно, как КамАЗ застрял в подтаявшем снеге во дворе дома по ул. Победы, 104. После публикации в народных новостях Ерлан сообщил, что в ПКСК обещали пригнать трактор. Вот только его так и не было. Зато был мешок соли (!).

- Я сам помогал сыпать. Но мешок соли не помог! Толку нет, так же буксуем тут, - написал он.

Действительно, чего еще можно было ожидать от мешка соли? Тающий снег превратился в одну большую лужу, где также буксуют леговые машины жителей двора.

В микрорайоне Аэропорт в это время можно начинать соревнования по плаванию.

- Там никто не утонул? Надо еще одну набережную делать, - грусто шутят жители.

Новый микрорайон Юбилейный купается в тех же проблемах: вода и грязь. Лужи и грязная жижа так и грозят поглотить жителей домов №№ 10, 11, 42, 43, 44.

Похожие проблемы у жителей домов №№ 10/5, 10/7 на ул. Мауленова.

- Пожалуйста, сделайте что-нибудь. В 109 обратились, но нет никаких действий. С другой стороны дома находится элеватор, вся вода с элеватора бежит к нам во двор, - жалуются жители домов.

Дворы этих домов затоплены водой, она доходит до самого фундамента. А что в подвалах, жителям даже подумать страшно.

И это лишь малая часть того, что сейчас творится в областном центре. Вспоминается старый мем из Казнета "Куда смотрит акимат?" И пока мы задаемся этим вопросом, воды становится все больше и все больший ущерб своему имуществу получают горожане.