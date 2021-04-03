Сольный концерт под названием «Звуки весны» камерный оркестр дал в областной филармонии им. Умурзакова вечером в пятницу, 2 апреля.

Соскучившиеся по зрителю музыканты с воодушевлением проводили репетиционные занятия несколько последних недель. И наконец-то долгожданный час настал!

Перед началом концерта «НГ» поговорила с главным дирижером камерного оркестра Тарасом МЫЗИНЫМ.





- Когда руководство объявило, что мы возвращаемся в оффлайн-концерты, я с интересом наблюдал реакцию музыкантов на эту новость, - вспоминает он. - Кто-то удивился, кто-то радостно улыбался, кто-то не мог до конца поверить, что это воплотится в реальность. Во время пандемии работали без энтузиазма, потому что цели особой не было. А сейчас она, наконец, появилась. И я с радостью ощущаю положительную энергию на репетициях в преддверии концерта. Дни репетиций совпали с праздниками и выходными, пришлось назначать дополнительно и ни один музыкант не высказал недовольства, все работали с воодушевлением, с полной отдачей сил. Настроение приподнятое, с предвкушением жду выхода на сцену и сам с удовольствием буду наблюдать за музыкантами, как же они будут себя ощущать и за кулисами, и на сцене.

Игорь Коропецкий и Наталья Степанова исполнили дуэт Ханны и Данило из оперетты "Веселая вдова"



Художественный руководитель и концертмейстер оркестра Елена МАЛЫГИНА тоже в радостном ожидании:

- Для нас это праздник общения. Никакие онлайн-концерты и выступления в пустом зале не заменят живого общения со зрителем. Это своеобразная магия, некий энергообмен, который обогащает обе стороны: тех, кто на сцене и тех, кто в зале. А проводником этого волшебства является музыка. Предстоящий концерт для нас - как первая ласточка после долгой зимы.

Часть композиций камерный оркестр исполнил под руководством дирижера Асхата Манакбаева

Зрители слушали произведения классической европейской, народной казахской и русской музыки; творения советских, а также современных композиторов. Бизе, Оффенбах, Легар, Штраус, Варламов, Караев, Тлендиев, Абдинуров, Колмановский, и многие другие - список композиторов внушительный и разнообразный.

В программу внесли два-три новых произведения, остальные пьесы из старого репертуара - яркие, интересные, которые лучше всего воспринимаются зрителем. Репертуар был ориентирован на разный вкус и возраст, даже на совсем юных зрителей - специально для них прозвучал саундтрек к компьютерной игре "Super Mario Galaxy”.

В концерте также приняли участие солисты филармонии Гульмира Умбетова, Наталья Степанова и Игорь Коропецкий. Выход на сцену этих артистов всегда тепло принимает публика. Вот и в этот раз их наградили бурными аплодисментами.

По словам руководителей коллектива, оркестр строит творческие планы на ближайшее будущее. Если позволит ситуация, то традиционно подготовят концерт к 9 Мая, а также планируется участие камерного в сольном концерте Гульмиры Умбетовой.

Гульмира Умбетова зажгла зал песней "Я танцевать хочу" из мюзикла "Моя прекрасная леди"

Остальные тематические выступления коллектив хочет осуществить в новом концертном сезоне, то есть с осени. Зрителей ожидают программы, посвященные эпохе барокко, романтизма и творчеству Астора Пьяццоллы.

Автор - гражданский журналист "НГ"