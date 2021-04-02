Депутат сената Бакытжан Жумагулов предложил принять в Казахстане закон о социальных сетях для защиты национальных интересов и национальных ценностей. Нужен ли такой закон нашей стране? Да. Государство должно давать отпор экстремистам и провокаторам на всех фронтах.

Да. Пользователи соцсетей по всему миру должны отвечать за то, что они пишут о Казахстане.

Нет. Законодательство РК и так позволяет защищать граждан от чуждого нам влияния.

Нет. Закон о соцсетях будет использоваться для борьбы с инакомыслием внутри Казахстана.

