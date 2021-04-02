Какую погоду обещают синоптики в ближайшие три дня в Костанае и по области?
Георгий ГОВОРОВ
В субботу, 3 апреля, на территории Костанайской области, по прогнозам синоптиков, осадки маловероятны, местами туман. Ветер юго-западный 9-14, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -1...-6, местами -9, днём -2...-7, на юге -10 градусов.
Фото Георгия ГОВОРОВА
В Костанае 3 апреля без осадков, ветер юго-западный 9-14, с порывами 15-20 м/с, ночью -2...-4, днём +3...+5 грдусов.
- В воскресенье и понедельник, 4 и 5 апреля, по области местами возможны осадки, гололёд и туман, - рассказала "НГ" инженер-синоптик КФ РГП "Казгидромет" Эльмира КОНЫСБАЙ. - Ветер юго-восточный 9-14, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0...-5, на севере -8 градусов. Днём +2...+7, на юге +10 градусов.
В Костанае 4 апреля днём осадки, температура ночью 0...-2, днём +3...+5 градусов.
5 апреля в областном центре осадки. Порывы юго-восточного ветра до 15-20 м/с. Ночью 0...-2, днём +3...+5 градусов.
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