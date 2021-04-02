С такой инициативой выступил Клуб бухгалтеров при Палате предпринимателей Костанайской области. Обучение будет проходить в онлайн-режиме 2 раза в неделю.

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- Решение было принято в связи с тем, что многие предприниматели испытывают трудности с оформлением сопроводительных накладных на товары, - сообщила эксперт Палаты предпринимателей Костанайской области Жибек Сиитова. - Президент РК Касым-Жомарт Токаев дал поручение отложить сроки внедрения СНТ до 1 сентября, чтобы у бизнеса было больше времени привыкнуть к нововведению. Процедура на самом деле технически непростая, поэтому мы считаем, что обучение сильно облегчит жизнь предпринимателям. В этом нам будут помогать сотрудники налоговых органов. Слушатели не только смогут получить все ответы на интересующие вопросы, но и тут же сами попробовать сделать все на практике.

Обучение стартует с 5 апреля. Занятия будут проходить в Zoom по вторникам и четвергам, в 15.00. Участвовать могут все желающие, независимо от форм собственности. ОбУчение бесплатное. Записаться на лекции можно по тел. 8-777-446-47-04 (Татьяна Исмаиловна).

Напомним, внедрение СНТ вызвало ажиотаж среди бизнесменов. Особенно негативно его восприняли владельцы магазинов у дома.