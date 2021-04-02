В зону риска подтоплений попадают 95 населенных пунктов во всех районах Костанайской области - об этом сообщил на брифинге в РСК начальник ДЧС Биржан КАРИМОВ. Затопить также может 107 участков автодорог.

Фото РСК

- Высота снега и запасы в нем существенно превышают нормы, - отметил Каримов. - Высота снега превышает норму на 23 см, запасы воды при норме 54 мм на данный момент составляют 74 мм. Большую тревожность вызывает сильное промерзание грунта, которое на всей территории области составляет в среднем 90-150 мм, что существенно превышает норму.

Заполненность Верхнетобольского водохранилища сейчас составляет 41%, Каратомарского - 61%, Желкуарского - 21%.

- Если вода с полей начнет топить дома в населенных пунктах, то людей будут эвакуировать, - сказал начальник ДЧС. - Места эвакуации находятся недалеко от мест расположения сел, как и безопасные места для отгона скота. Для отвода воды в области есть 2 773 водопропускных труб, из них 97% уже прочищены, остальные будут прочищены в ближайшее время.

На вопрос корреспондента «НГ» о том, какие районы Костаная попадают в зону риска подтоплений, Биржан Каримов ответил:

- Традиционно наибольший риск в плане подтоплений вызывает район Костаная-2, в частности - улицы Энгельса, Белинского, где строительство домов проводилось так, что в отдельным местах вода поступает с двух сторон, а арычные системы либо не успевают отводить воду, либо их вообще нет. Первоначальное строительство велось с отклонением от норм по водоотведению, поэтому сейчас идет активная вывозка снега из микрорайонов Костанй-2. Мы не исключаем подтоплений и в других районах областного центра.