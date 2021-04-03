Несмотря на миллиарды направленные на поддержку бизнеса, он продолжает плакаться на тяжелое положение. Осталось только поставить насос для откачки слез. Вот опять заплакал ресторанный бизнес - банкетные залы у них простаивают. Им мало отсрочки на уплату налогов и кредитов, по их мнению, надо всё это списать. Они обижаются, что в прошлом году, во время чрезвычайного положения, им не выплатили по 42 500 тенге. Не знаю, как было дело, с работниками общепита. Но я знаком с семьей предпринимателя, торгующего на Наримановском рынке, которая проживает в шикарном особняке, имеет два автомобиля и по 42 500 тенге они получили.

По статистическим данным, за последние пять лет доля малого и среднего бизнеса в экономике страны увеличилась 24% до 32%. Помнится, Назарбаев, объявляя МСБ двигателем экономики, обещал довести его долю в ВВП страны до 50%. Не получилось. А вот помощь бизнесу растет как на дрожжах. Тут и субсидирование ставок по кредитам, и послабление с налогами, и запрет на проверку. Дошло до того, что законодательно закреплен принцип «презумпции добросовестности бизнеса», позволяющий толковать в пользу предпринимателей все спорные вопросы и неясности.

Председатель Комитета государственных доходов РК Марат Султангазиев в октябре 2020 года сообщил, что во время пандемии государство оказало бизнесу поддержку в виде льгот, отсрочки и других видов на сумму 1,5 млрд тенге. А руководитель департамента прикладных исследований Диас Кумарбеков тогда же заявил: «По моему мнению, те меры, которые правительство приняло за период первой волны Covid-19, явились беспрецедентными для нашей экономики. Меры поддержки, которые существуют сейчас, покрывают потребности большинства предпринимателей...».

На отчетных встречах областной и городской акимы сыпали цифрами, свидетельствующими о бурном развитии области и города. Почему тогда бизнес плачет и требует поддержки?

Согласно проекту республиканского бюджета на 2021-2023 годы, на программы «Дорожная карта бизнеса-2025» и «Механизм кредитования приоритетных проектов» планируется направить 192,64 млрд тенге. В конце февраля 2021 года Токаев провел заседание Высшего совета по реформам. Говорили о мерах по привлечению инвестиций, повышению конкуренции, о разработке нового пакета срочных мер по поддержке предпринимательства. Но что это за бизнес, который тянет государственные средства, то есть налоги граждан?

В древности к бизнесу относились с откровенным пренебрежением. Считалось, что предприниматель не гнушается никакими средствами в целях личной наживы. Одна из статей свода законов вавилонского царя Хаммурапи, правившего в 1792-1750 г.г. до нашей эры гласила: «Если продавщица вина обсчитает потребителя, ее следует бросить в воду». О добросовестности сегодняшнего бизнеса я бы говорить не торопился. Почему тот же общепит травит детей? Почему, воспользовавшись мораторием на проверку малого бизнеса, многие предприниматели начали уклонятся от уплаты налогов?

Вообще, когда речь заходит о налогах, то наш бизнес неизменно требует их снижения, говоря, что это ведет к повышению конкурентноспособности. А вот экономист Айдархан Кусаинов в своей статье, опубликованной в газете «Время» в июне 2020 года, писал: «Совершенно очевидно, и наш опыт тому доказательство, что понижение налогов не приводит к повышению конкурентноспособности экономики».

Во время прошлогоднего чрезвычайного положения наша обширная страна запросила помощи у других государств. А вот премьер-министр маленькой Албании заявил, что пандемия - это как война, она коснулась всех стран и поэтому Албания просить помощи не будет. Они просто увеличили нагрузку на бизнес.

Вообще у бизнеса есть две возможности: победить или капитулировать. И государство тут не причем - капитализм на дворе. Как говорил Жванецкий, "жизнь - как рояль: клавиша белая, клавиша черная... крышка". И если разорится ресторан или какое-либо предприятие индустрии развлечений, то мы это легко переживем.