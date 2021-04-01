Касым-Жомарт Токаев заявил о планируемом постепенном снятии ограничений на работу субъектов МСБ с мая при улучшении эпидситуации, передает Informburo.kz.

Касым-Жомарт Токаев поручил отсрочить уплату отдельных налогов и платежей для субъектов МСБ в пострадавших отраслях.

Кроме того, глава государства поручил агентству по регулированию и развитию финансового рынка и Национальному банку проработать возможность отсрочки платежей по кредитам МСБ в пострадавших секторах экономики.

Президент также поручил приостановить принудительное взыскание налоговой и таможенной задолженности. Он отметил, что эти меры должны действовать временно до начала "действительно массовой вакцинации" и снятия большинства ограничений.

"Имея в виду, что правительство всё же сможет изменить ситуацию с пандемией к лучшему, в первую очередь путём массовой вакцинации уже в апреле, с мая можно приступить к постепенному снятию ограничений на деятельность субъектов МСБ, в том числе в сфере услуг", – сказал глава государства.

Токаев отметил, что в Казахстане нужно ускорить использование цифровых решений, что позволит сохранить мобильность населения в условиях карантинных ограничений. Цифровой мониторинг поможет обеспечить стабильность ведения бизнеса, особенно в сфере услуг и ритейла.

Также Касым-Жомарт Токаев отметил задачи проекта Ashyq.

"Масштабирование проекта Ashyq – задача не только бизнеса. Правительству предстоит обеспечить расширение и активное внедрение системы. Важно также создать соответствующую нормативную базу", – отметил глава государства.