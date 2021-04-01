Сборная Казахстана по футболу сыграла вничью с Украиной и набрала первые очки в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Фото: Reuters©

Встреча в Киеве завершилась со счетом 1:1. Украинцы вышли вперед на 20-й минуте - гол забил Роман Яремчук, которому ассистировал капитан сборной Украины и футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко.

В первом тайме футболисты сборной Казахстана заработали сразу три предупреждения, отличились Нуралы Алип (6-я минута), Айбол Абикен (36-я) и Серикжан Мужиков (43-я). А перед вторым таймом Талгат Байсуфинов произвел сразу три замены - на поле вместо Тимура Досмагамбетова, Асхата Тагыбергена и Айбола Абикена вышли Марат Быстров, Рамазан Оразов и Ян Вороговский.

В итоге это принесло свои плоды, и на 59-й минуте сборная Казахстана сравняла счет, а автором первого мяча в отборе на ЧМ-2022 стал Серикжан Мужиков. Причем ему также ассистировал капитан - Азат Нургалиев.

Таким образом, Казахстан набрал первое очко после двух матчей, а Украина сыграла третью ничью со счетом 1:1.

Перед матчем появилась информация, что ставший лучшим игроком встречи с Францией 39-летний голкипер Александр Мокин объявил о завершении карьеры в сборной Казахстана.

Следующий матч в отборочном турнире ЧМ-2022 сборная Казахстана проведет 1 сентября, когда примет Украину в родных стенах.