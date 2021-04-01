Виктория КОЛОДИНА родилась в Костанае, здесь прожила 22 года. В 2018 году, после окончания филиала ЧелГУ, переехала в Краснодар и уже там начала заниматься моделингом. В марте 2021 года приняла участие в конкурсе «Королева России» и получила титул «Первая вице-королева». Конкурс должны были провести в ноябре 2020-го, но мэр Москвы Сергей Собянин запретил все массовые мероприятия. В марте препятствий для приезда в столицу красавиц со всей страны уже не было. В финал вышли 20 девушек из городов России.

Виктория Колодина работает юристом и участвует в конкурсах красоты / Фото из личного архива

- Это один из самых крупнейших конкурсов красоты в России. Он зарегистрирован в Роспатенте, а это значит, что все титулы, полученные на нем, также являются официально зарегистрированными, - рассказала «НГ» Виктория. - Я представляла Краснодар. К конкурсу было необходимо подготовить несколько выходов: дефиле в коктейльных платьях, национальных костюмах, в купальниках, а также в вечерних платьях. Конкурс является абсолютно бесплатным, проживание и питание предоставлялось за счет организаторов. Единственные расходы - покупка билетов и одежды.

- Какие этапы вы проходили перед финалом?

- Кастинги и этапы начались еще летом. Это подача и рассмотрение заявок, затем кастинг, на котором измеряют рост (не менее 173 см), вес, объемы, проверяют на наличие тату и видимых шрамов, а дальше уже финал. Отбор в этом году более жесткий.

- Что поменялось на конкурсах красоты с введением карантина?

- Поменялось очень много, не считая переноса мероприятий. Многие кастинги проводили онлайн. Даже некоторые этапы конкурса перенесли в онлайн-режим. Также была отменена трансляция многих конкурсов из-за пандемии, но, честно сказать, я не понимаю, как это связано.

- А санитарные нормы соблюдались? Вам говорили надевать маски и перчатки?

- Нет, такого не было. Пока мы жили в отелях, про маски и перчатки разговора не было, их только персонал использовал. Этапы начались еще летом, тогда при заселении в отель у нас просили предоставить справку на ковид.

Фото instagram.com/kolodina_vika

- Расскажите про закулисную жизнь конкурса, как проявлялась конкуренция между участницами, какие подводные камни вам встречались во время конкурса?

- Конечно, конкуренция и напряжение чувствуются с первого дня, чем ближе к финалу, тем это проявляется обостреннее. Все девушки хотят победить. И когда видят, что у кого-то получается лучше, ничего не остается, кроме как злиться. К счастью, меня заселили с хорошей девушкой, с которой мы нашли общий язык и в пределах нашей маленькой компании не было ссор. Но тем не менее каждая была сама за себя. Тут дружба может быть только после конкурса, но никак не до финала. Если говорить про подводные камни, то чего-то прямо такого я не заметила. Единственное, что после финала очень часто девушки пытаются сами рассудить, кто должен был какое место занять. Но для себя я это объясняю тем, что люди часто не могут принять свое поражение. Страшного в этом ничего нет.

- В ЧелГУ вы на кого учились?

- Я по образованию юрист и работаю юристом. В конкурсе красоты в первый раз решила поучаствовать ради забавы, но, когда начало получаться, меня это заинтересовало. Начали поступать приглашения на другие конкурсы, так все и закрутилось. Конкурсы красоты для меня - это расширение кругозора, новые знакомства, а также очень интересное времяпрепровождение.

- В каких конкурсах красоты вы еще участвовали?

- В очень крупном международном конкурсе в Крыму «Жемчужина Черного моря», завоевала титул «Мисс Аквамарин». А еще участвовала в премии «Топ 100 самых красивых женщин юга России», где выиграла публикацию в журнале World fashion Magazine.

- Что можете посоветовать читательницам, которые хотят участвовать в конкурсах красоты? Что нужно знать?

- Всегда двигаться вперед, быть уверенными в себе и своих силах. Чаще всего это является ключевым моментом для победы.

- Ваши планы?

- 15 мая буду участвовать в конкурсе «Мисс Краснодар», а 6 августа - в региональном конкурсе «Мисс Кубань».