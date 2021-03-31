По прогнозам синоптиков, в четверг, 1 апреля, на территории Костанайской области ожидаются небольшие осадки в виде дождя и снега, местами возможна низовая метель, туман и гололёд.

Фото Ксении РЕБИК



В пятницу и субботу, 2-3 апреля, переменная облачность без осадков. В Костанае первые три дня апреля прогнозируется переменная облачность без осадков.

- По области ночь на 1 апреля будет довольно морозной, ожидаем 4-9, местами 13 градусов ниже нуля, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Камила НИЗАНБАЕВА. - Днём на большей части территории области термометры покажут -1...+4°С, местами +7°С. В пятницу и субботу термомметры будут показывать по ночам -2...-7°С, на востоке области до -10°С. В дневное время столбики термометров будут достигать положительных значений: +2...+7°С, местами +10°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. Во четверг и пятницу: ночью -4...-6°С, днём 0...+2°С. В субботу: ночью -1...-3°С, днём +2...+4°С.

Ветер в первые дни апреля ожидается преимущественно юго-западный, но 2-3 апреля возможны изменения направления на юго-восточное. Средняя скорость ветра составит 9-14 м/с с периодическими усилениями до 15-20 м/с. В пятницу, 2 апреля, отдельные порывы могут достигать скорости 23-28 м/с.