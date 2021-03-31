Умер автор казахстанского герба Шота Валиханов
Ушел из жизни известный казахстанский скульптор и архитектор, один из авторов Государственного герба Республики Казахстан Шота-Аман Валиханов, передаёт BaigeNews.kz.
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Кроме того, Шота Валиханов является автором монумента Независимости на главной площади Алматы.
Информацию о кончине скульптора подтвердила министр культуры и спорта Республики Казахстан Актоты Раимкулова. Она выразила соболезнования его родным и близким.
Шот-Аман Валиханов родился 26 апреля 1932 года в ауле Сырымбет Северо-Казахстанской области. Известный советский и казахстанский скульптор, заслуженный архитектор Казахской ССР, лауреат Государственной премии Казахской ССР, председатель Республиканского общества охраны памятников истории и культуры. Он является автором герба Казахстана. Автор и соавтор проектов стадиона "Динамо", магазина "Универсам", памятников Валиханову, Джангильдину, Муратбаеву, Монумента Независимости.
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